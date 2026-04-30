Гостями нового «Comedy Club» станут королева красоты БРИКС и певица Марго

На ТНТ в пятницу, в 21:00, выйдет свежий выпуск «Comedy Club» (16+) с приглашенными гостями и новыми номерами резидентов.

В студию придет Валентина Алексеева — победительница первого конкурса красоты стран БРИКС. Ее пригласил на съемки клипа Филипп Киркоров. В эфире она ответит на вопросы Павла Воли и Гарика Харламова и расскажет, как на подобных конкурсах проверяют участниц на наличие ботокса.

Еще одна подопечная Киркорова, певица мирового уровня Марго, расскажет, как заставила рэпера Лил Пампа петь «Кукареку». Также в выпуске выступит продюсер и основатель проекта Артур Джанибекян — разговор в студии обещает быть откровенным.

Музыкальный номер подготовили Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин — они исполнят песню о независимых женщинах. Группа USB вместе с Мариной Кравец покажет ролик о жизни обеспеченных людей, которые не выезжают за границу.

Андрей Скороход и Никита Хурда разыграют сценку про поездку в купе, где ситуация выходит из-под контроля после появления девушки. Ее сыграет Екатерина Шкуро. Завершит выпуск стендап Кирилла Мазура — он поделится наблюдениями о воспитании детей без помощи старшего поколения.