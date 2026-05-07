8 мая в Рязани потеплеет до +27°С, синоптики предупредили о грозах и сильном ветре

Пятница, 8 мая, принесёт в Рязанскую область по-настоящему тёплую погоду. Днём в Рязани столбики термометров поднимутся до +22…+27°С. Ночью будет заметно прохладнее: от +9 до +14°С.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. А вот днём картина изменится. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Отдельные территории накроют грозы.

Западный ветер станет заметным спутником дня. Ночью он будет умеренным: 2-7 м/с. Днём усилится до 5-10 м/с. Местами порывы достигнут 12-17 м/с. Стоит учесть этот фактор, планируя поездки или активности на свежем воздухе.