В ИП «Рязанский» планируют запуск производства металлоконструкций для кондиционеров

Инвестпроект по строительству производства легких металлоконструкций для систем кондиционирования представила сегодня компания «Станкоиндустрия» на Инвестсовете при Корпорации развития Рязанской области.

Объем заявленных инвестиций в строительство и запуск составляет 500 млн рублей. Инвестор намерен локализовать свой проект на территории Индустриального парка «Рязанский». На участке 2 га планируется построить два производственно-складских помещения и офисный блок общей площадью 3,3 тыс. кв.м. Выход на этап строительства намечен на конец этого года, а запуск производства – на четвертый квартал 2027 года. Новое производство позволит создать 35 рабочих мест.

По словам инвестора, отечественный рынок кондиционирования стремительно расширяется, и создание нового современного предприятия будет соответствовать спросу на импортозамещающую продукцию в этой отрасли.

На территории ИП «Рязанский» площадью 559 га крупные компании локализуют производства медицинских изделий, серверного оборудования, приборов учета, зарядных устройств, металлоконструкций, вентиляционных систем, автоэлектроники, автотехники и автохимии, а также работает крупный логистический комплекс. Общий объем заявленных инвестиций превышает 50 млрд рублей. Резидентами и пользователями инфраструктуры парка стали 18 компаний. Им предоставляют меры поддержки – освобождение от транспортного налога и налога на имущество, льготную арендную плата на период строительства, снижение ставки по налогу на прибыль, субсидии из областного бюджета и другие преференции.

