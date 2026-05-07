Транспорт и дороги

Рязанским водителям объяснили, что делать при сбоях интернета во время ДТП

Алексей Самохин
В Госавтоинспекции Рязанской области предупредили автолюбителей о рисках оформления аварий при отсутствии связи.

При проблемах с доступом к сети мобильные сервисы могут стать бесполезными. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков (РСА) настоятельно рекомендует всем водителям держать в бардачке бумажный бланк извещения о ДТП.

Эксперты напоминают: если интернет не работает, воспользоваться электронным сервисом «Оформление европротокола онлайн» невозможно. В такой ситуации единственным легитимным способом зафиксировать аварию без вызова ГИБДД остается классический бумажный бланк.

Андрей Маклецов, замначальника управления методологии урегулирования убытков РСА, подчеркнул важность заблаговременной подготовки:

«Оформить извещение о ДТП всегда можно на бумажном бланке, который предоставит страховая компания. О том, чтобы такой бланк был у каждого водителя с собой, нужно позаботиться заранее».

Кроме наличия бумажного документа, страховщики советуют всегда иметь под рукой актуальные контакты своей страховой компании. Это позволит оперативно сообщить о происшествии и получить необходимые консультации даже в условиях отсутствия стабильного интернета.

Напомним, использование европротокола возможно при отсутствии разногласий между участниками аварии и наличии полиса ОСАГО у обоих водителей.

