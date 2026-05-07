Сталкер застрелил чемпиона РФ по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, сообщает SHOT.

По информации журналистов, стрелок приревновал к Дмитрию свою бывшую девушку.

Исаев был застрел из ружья ночью 7 мая. Главный подозреваемый — экс-бойфренд девушки, с которой встречался Дмитрий. Бывший не смог адекватно пережить расставание и напал на Исаева.

КМС по спортивной гимнастике долгое время работал персональным тренером, участвовал в соревнованиях. Родные и друзья объявили сбор на его похороны, пишет «Mash на спорте».

По данным SHOT, подозреваемому 41 год, после убийства он пытался скрыться — силовики задержали его уже за пределами Калуги. Предварительно, нападавший выстрелил в Исаева около трёх раз, спортсмен после этого скончался в больнице.