На НТВ состоится премьера детектива «Информатор» с Денисом Нурулиным

Во вторник, 12 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Информатор» (16+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала. 

Оперативник Игорь Скобелев ввязывается в страшную игру, ставки в которой слишком высоки: он вынужден стать «кротом», чтобы раскрыть убийство сотрудника отдела по борьбе с оргпреступностью и узнать, что же случилось 20 лет назад с его отцом. Главную роль исполнил Денис Нурулин.

Игорь Скобелев (Денис Нурулин) – оперативник в одном из районных управлений полиции Санкт-Петербурга. Он жёсткий и циничный профессионал, который действует в одиночку и следует личному своду правил. Игорь не отпускает опасных преступников, не берёт взяток и порой использует служебное положение в личных целях. Однажды это играет с ним злую шутку: под угрозой расправы информатор Скобелева оговаривает его, утверждая, что оперативник снабжает того запрещёнными веществами. Начальник отдела Лозовой (Антон Морозов) ставит его перед выбором: либо тот становится кротом в отделе по борьбе с оргпреступностью и узнаёт всё о подозрительной гибели полковника Севастьянова, либо садится в тюрьму.

Денис Нурулин, актёр: «Игорь Скобелев – отважный полицейский, который постоянно находится в зоне риска. Его можно охарактеризовать как достаточно жёсткого и стойкого человека с внутренней силой и внушающего уверенность. Без этих качеств Игорь не смог бы провернуть всего того, что в итоге сделал. Также у него есть прекрасная черта характера – добиваться результата любой ценой. Про таких, как Игорь, можно смело сказать –  человек дела. В какой-то степени Скобелев близок мне по внутренним ощущениям, но в тот же момент понимаю, что так, как он, я бы никогда не поступил. Однако его действия и манеры многим зрителям покажутся интересными. Лично мне было любопытно играть этого героя».

Работа Скобелева осложняется тем, что в списке подозреваемых – его бывший напарник и хороший друг Александр Чибисов (Владислав Чербаев). Также выясняется, что новым коллегой Скобелева станет и бывший сотрудник РУОП Тормозов (Иван Моховиков), который 20 лет назад расследовал убийство отца Скобелева. Дело так и не было завершено, да и сам Тормозов очевидно утаил важную информацию о смерти Скобелева-старшего. Игорю предстоит разыграть партию с коллегами, чтобы обезопасить себя, не повторить судьбу отца и защитить Настю Троянову (Дарья Осташевская) – девушку, в которую влюбляется.

По словам Дениса Нурулина, проработка образа его героя началась за несколько месяцев до начала съёмок. «Мы встретились с режиссёром, чтобы обговорить сценарий от начала и до конца. Много что тогда придумали. В этом плане работать с Денисом Карро было очень комфортно и легко. Также у меня были встречи с костюмерами и гримёрами: мы сразу сошлись на одном видении героя. Поскольку мой персонаж занимался боксом, то в дальнейшем сделали на этом факте акцент – в квартире, баре и многих других деталях всегда присутствовали отсылки к этому виду спорта», – добавил актёр.

