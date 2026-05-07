Рязанские поисковики обнаружили останки 6 красноармейцев в Орловской области

Члены военно-патриотического Клуба Академии ФСИН России «Поиск» обнаружили останки 6 красноармейцев в Орловской области. Об этом «7 инфо» сообщили в пресс-службе вуза.

Около 70 поисковиков из Рязанской, Орловской, Тульской и Вологодской областей в эти дни собрались в селе Задушное Новосильского района Орловской области. Именно там с 12 июля по 18 августа 1943 года проходила стратегическая наступательная операция «Кутузов». О том, какой ценой был достигнут разгром орловской группировки группы армий «Центр» и ликвидация орловского выступа, в результате которого был освобожден Орел, Болхов, Карачев и другие населенные пункты, говорят найденные на месте боев осколки снарядов.

– В этом году вместе с ветеранами уголовно-исполнительной системы, сотрудниками и курсантами в поисках приняли участие бойцы специальной военной операции. Нами были исследованы четыре поля, на которых в годы войны шли ожесточенные бои. Сначала находились только небольшие фрагменты, в основном боеприпасов. 6 мая мы обнаружили останки 6 красноармейцев. Сейчас поисковики осторожно их извлекают. Пока трудно понять, есть ли в братской могиле предметы, которые помогут идентифицировать Героев, но мы очень на это рассчитываем. Место знаковое, именно после боев в этом районе 5 августа 1943 года в Москве впервые за войну был дан артиллерийский салют – в честь освобождения Орла и Белгорода, – сообщил с места поисков руководитель Клуба академии «Поиск» Сергей Воробьев.