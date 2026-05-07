Армия и СВО

Рязанские поисковики обнаружили останки 6 красноармейцев в Орловской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Члены военно-патриотического Клуба Академии ФСИН России «Поиск» обнаружили останки 6 красноармейцев в Орловской области. Об этом «7 инфо» сообщили в пресс-службе вуза. 

Около 70 поисковиков из Рязанской, Орловской, Тульской и Вологодской областей в эти дни собрались в селе Задушное Новосильского района Орловской области. Именно там с 12 июля по 18 августа 1943 года проходила стратегическая наступательная операция «Кутузов». О том, какой ценой был достигнут разгром орловской группировки группы армий «Центр» и ликвидация орловского выступа, в результате которого был освобожден Орел, Болхов, Карачев и другие населенные пункты, говорят найденные на месте боев осколки снарядов.

Продолжение после рекламы

– В этом году вместе с ветеранами уголовно-исполнительной системы, сотрудниками и курсантами в поисках приняли участие бойцы специальной военной операции. Нами были исследованы четыре поля, на которых в годы войны шли ожесточенные бои. Сначала находились только небольшие фрагменты, в основном боеприпасов. 6 мая мы обнаружили останки 6 красноармейцев. Сейчас поисковики осторожно их извлекают. Пока трудно понять, есть ли в братской могиле предметы, которые помогут идентифицировать Героев, но мы очень на это рассчитываем. Место знаковое, именно после боев в этом районе 5 августа 1943 года в Москве впервые за войну был дан артиллерийский салют – в честь освобождения Орла и Белгорода, – сообщил с места поисков руководитель Клуба академии «Поиск» Сергей Воробьев.

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Новости России

Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Новости России

Погибшая в ДТП актриса Добромилова похоронила отца и готовилась к свадьбе

Фотограф и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в аварии...

Темы

Новости кино и ТВ

ТНТ начал съёмки сериала «Челябинский раджа» с Дмитрием Брекоткиным и Екатериной Стуловой

Режиссёром проекта выступает Радик Рахимов, креативные продюсеры — Александр Вялых и Владимир Порубаев, продюсер — Матвей Зубалевич, оператор — Сергей Прекраснов, художник-постановщик — Анжелика Кременецкая. Всего планируется 12 серий.
Общество

В Рязанской области ограничили въезд и посещение лесов

За нарушение предусмотрены штрафы: до 30 000 рублей для граждан, для должностных лиц – до 50 000 рублей, для юридических – до 400 000 тысяч рублей.
Новости кино и ТВ

На НТВ состоится премьера детектива «Информатор» с Денисом Нурулиным

Оперативник Игорь Скобелев ввязывается в страшную игру, ставки в которой слишком высоки: он вынужден стать «кротом», чтобы раскрыть убийство сотрудника отдела по борьбе с оргпреступностью и узнать, что же случилось 20 лет назад с его отцом. Главную роль исполнил Денис Нурулин.
Экология, природа, животные

«Колонию» змей заметили у Кремля в Рязани

Большой клубок змей заметили недалеко от Кремля в Рязани. Об этом, ссылаясь на подписчиков, сообщает телеграм-канал "Топор. Новости Рязани".
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена ещё трёх участников второго сезона шоу «Мастер игры»

Во втором сезоне шоу, в котором главная задача одних — обманывать и носить маску, а других — разоблачить их и эту маску сорвать, его создателям удалось собрать самых ярких селебрити, имя которых всегда на слуху.
Политика

Сторожевой корабль ВСУ «Подолье» уничтожен в Одессе

Сторожевой корабль ВСУ «Подолье» затонул в одесском порту после удара 5 мая. Судно уже тонуло в 2024-м, его восстановили и вернули в строй, но повторная атака оказалась фатальной. Взрывная волна выбила стёкла в складах, корабль разорвало и за минуты скрыло под водой.
Происшествия

На рязанку завели дело за фиктивную регистрацию 14 иностранных граждан

Полицейские выяснили, что 60-летняя местная жительница зарегистрировала 12 мужчин и 2 женщин в возрасте от 17 до 45 лет – граждан государства Средней Азии, в принадлежащей ей квартире на улице Магистральной
Происшествия

Три пожара случились в Рязанской области 6 мая

В среду, 6 мая, в Рязанской области произошло три пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье