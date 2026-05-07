Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и следа из-за особенности работы БПЛА, рассказал «КП» эксперт-взрывотехник с опытом работы в зоне СВО.

В ночь на 16 апреля беспилотник попал в комнату дома на улице Сочинской. В ней в этот момент находилась школьница. Ее тело до сих пор не нашли, но следователи признали девочку погибшей. Однако родители и волонтеры продолжают поиски. Они считают, что после взрыва она могла укрыться в лесу.

Собеседник издания пояснил, что при прямом попадании боевой части дрона температура в эпицентре достигает нескольких тысяч градусов. Если человек попадает в «огненный шар», мягкие ткани и кости могут сгореть за считанные секунды.

«Это объяснимо. Видели последствия прямых попаданий в машины — остается только пятно сажи. С телом то же самое», — подчеркнул эксперт.

В то же время он не исключает, что школьница могла выжить и убежать в лес. Это возможно, если она находилась не в эпицентре взрыва.

«Я лично видел бойца, которого выкинуло из блиндажа при близком разрыве мины — он отделался ушибами и неделю ходил ошарашенный», — заявил взрывотехник.

Он уточнил, что девочка могла оказаться снаружи, не получив смертельных травм.