Русскоязычные туристы устроили массовую оргию на пляже в Таиланде

Несколько пар русскоговорящих туристов устроили массовую оргию на пляже в тайском Паттайе, пишет Baza.
По словам очевидцев, это произошло ночью: восемь человек зашли в море и принялись за любовные утехи. Они почти никак не отреагировали на просьбы окружающих прекратить оргию.
«Одна из пар, заметив съемку, все же вышла из воды. Остальные продолжили», — пишут авторы материала.
Вскоре кадры с раскрепощенными туристами появились в соцсетях и вызвали бурное возмущение среди местных жителей. Они предположили, что в море развлекались россияне, поскольку услышали русскую речь
Тайцы считают, что их действия навредили репутации курорта. Они призвали принять меры. Официальной реакции на инцидент со стороны тайских властей пока не поступало.