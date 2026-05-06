Русскоязычные туристы устроили массовую оргию на пляже в Таиланде

Несколько пар русскоговорящих туристов устроили массовую оргию на пляже в тайском Паттайе, пишет Baza.

По словам очевидцев, это произошло ночью: восемь человек зашли в море и принялись за любовные утехи. Они почти никак не отреагировали на просьбы окружающих прекратить оргию.

«Одна из пар, заметив съемку, все же вышла из воды. Остальные продолжили», — пишут авторы материала.

Вскоре кадры с раскрепощенными туристами появились в соцсетях и вызвали бурное возмущение среди местных жителей. Они предположили, что в море развлекались россияне, поскольку услышали русскую речь

Тайцы считают, что их действия навредили репутации курорта. Они призвали принять меры. Официальной реакции на инцидент со стороны тайских властей пока не поступало.