Семья мальчика, умершего в приморской школе, не обращалась за помощью четыре дня

Родители 10-летнего мальчика, умершего в поселке Ярославский, не обращались за медпомощью четыре дня, сообщил Минздрав Приморья на платформе «Макс».

По предварительной версии, причиной смерти школьника стала менингококковая инфекция, но эта информация требует подтверждения.

«Мальчику 30 апреля плохо, однако за медицинской помощью родители не обращались», — заявили в ведомстве.

Третья мая прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть ребенка. Трагедия произошла в одной из местных школ.

Еще несколько человек доставили в больницы с признаками назофарингита, их состояние оценивают как стабильное. Врачи также обследовали контактных лиц и вакцинировали 22 человека.

Следователи проведут проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности».

