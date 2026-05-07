Рано утром в четверг в нескольких регионах Поволжья объявили ракетную опасность, пишет SHOT.

«Прямо сейчас сирена воет в крупных городах от Чебоксар и Казани до Набережных Челнов и Самары», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, по громкоговорителю их предупредили о возможной атаке со стороны противника.

Жителей призвали не выходить на улицу без необходимости и оставаться в безопасном месте. В некоторых городах принято решение отменить занятия в школах.

Во вторник масштабной атаке ВСУ подверглись Чебоксары. Власти сообщали, что повреждения получили 40 многоквартирных домов. По последним данным, погибли два человека, более 30 пострадали. Следователи возбудили дело о теракте.