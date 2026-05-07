ТНТ раскрыл имена ещё трёх участников второго сезона шоу «Мастер игры»

Телеканал ТНТ продолжает приоткрывать завесу тайны нового сезона психологического игрового реалити «Мастер игры» (16+). Во втором сезоне шоу, в котором главная задача одних — обманывать и носить маску, а других — разоблачить их и эту маску сорвать, его создателям удалось собрать самых ярких селебрити, имя которых всегда на слуху. Среди них популярные блогеры Женя Кривцова, Любятинка и Максим Лутчак.

Женю Кривцову можно назвать настоящим профи жанра реалити. Она умело плетет интриги, оставаясь при этом самой собой. Для Любятинки и Максима Лутчака, это первый подобный опыт участия в реалити-шоу телеканала ТНТ.

Любовь Сидоркина «Любятинка», блогер и певица: «На участие в проекте “Мастер игры” я согласилась, так как видела в этом классный способ проявить свои теневые стороны. То есть тебе легально разрешается лгать, нарушать договоренности, клеветать. Я это представляла как некую профилактику от не очень добросовестного поведения в реальной жизни. Думала, съезжу на проект и вернусь, как будто прививку сделала. Вот примерно такие у меня были мысли, когда я поехала на это шоу. Но мои ожидания были в пух и прах разбиты.

После просмотра первого сезона “Мастера игры” я сделала вывод, что, конечно, мне будет там очень тяжело. Я морально настраивалась, но никак не ожидала, что будет настолько непросто. Я, как незакалённый щенок, была брошена в эти обстоятельства. Я даже трек записала на этой боли, которую испытала, так меня замотивировало шоу».

Женя Кривцова, блогер: «Я фанат реалити, но не все шоу досматриваю до конца. “Мастер игры” смотрела до самого финала, прикольный, классный формат, не похожий на другие. Здесь работает мозг и почти совсем не работает физическая сторона. Только интуиция, и все связано с этим. Классно проверить себя, попробовать поиграть, посмотреть, насколько далеко я могу зайти в этом шоу. Когда мне пришло предложение, я немного подумала и согласилась. К тому же во втором сезоне “Мастера игры” собрали самый крутой и мощный состав, сюда приехали мастодонты реалити! Но об этом я узнала уже позже…».

Максим Лутчак, блогер: «Для меня в целом было очень приятно получить приглашение на шоу “Мастер игры”, потому что я видел первый сезон, и он мне очень понравился. Наверное, мне хотелось проверить себя. Выдержу ли я такое давление и напор? Насколько мне будет комфортно постоянно находиться под камерами и взаимодействовать с незнакомыми людьми? Так как я даже не представлял, кто будет среди участников второго сезона. Плюс мне было интересно узнать, положительные или отрицательные качества раскроются в реалити.

На самом деле, в моих представлениях всё было намного проще. Мне казалось, что мы просто поиграем, мило побеседуем и разойдемся. Я даже не думал, что это может быть настолько сложно и психологически, и эмоционально, что я буду срываться, что буду где-то идти против себя и против системы в целом.

Мне кажется, что я сделал максимум в этой игре. Зрителю в любом случае будет виднее, как я себя показал. Мне за свои решения и поступки точно не стыдно. Я считаю, что сделал всё правильно, и я доволен тем, как раскрылся в этой игре. Всегда можно что-то улучшить, но так как это вообще первое реалити-шоу в моей жизни, да еще такой своего рода психологический хоррор, я бы точно ничего не менял».

Уже известно, что во втором сезоне также участвуют экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, адвокат Михаил Терёхин, блогер и бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, а также музыкант Тони Толмацкий.

По правилам игры, участников разделяют на два лагеря. Трое переходят на «тёмную» сторону. Их задача — обманывать, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени. Остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить «тёмных». Впрочем, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. В финале каждого выпуска за круглым столом участники обсуждают, кто должен покинуть проект. Управляет всем «Мастер игры» — загадочный человек, который остаётся неизвестным до самого конца.