Влад Череватый, фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ объявил первых участников второго сезона шоу «Мастер игры» — это экстрасенсы

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Телеканал ТНТ раскрыл имена участников психологического реалити-шоу «Мастер игры» (16+), второй сезон которого скоро выйдет в эфир. Среди игроков — финалисты «Битвы сильнейших» Влад Череватый и Максим Левин. Для обоих это первый опыт участия в реалити.

В проекте соберутся актёры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Суть игры — обман и психологическое противостояние. Участников делят на «светлых» и «тёмных». Задача первых — вычислить скрытых врагов, задача вторых — плести интриги и оставаться незамеченными.

Продолжение после рекламы

Победитель против финалиста

Влад Череватый, победитель «Битвы сильнейших», по его словам, мечтал попасть в шоу после первого сезона.

«Я сразу согласился на участие, потому что после первого сезона это была моя idée fixe. Я знал, чего хочу, и высшие силы меня услышали. Самое тяжёлое для меня — врать. Я привык говорить ровно то, что думаю. Но «Мастер игры» как раз про то, чтобы играть и обманывать. Здесь настрой на эзотерику равен нулю, придётся доказывать свои способности», — рассказал Череватый.

Максим Левин, финалист «Битвы сильнейших» и победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов», признался, что долго сомневался.

«Я не любитель таких шоу. Согласился из-за азарта и интереса посмотреть на что-то новое. Стратегия у меня была, как у Портоса: ввяжемся в бой, а там посмотрим. Атмосфера непривычная, но это очень интересный опыт», — отметил Левин.

Максим Левин, фото: ТНТ

Правила игры

По формату шоу участников делят на два лагеря. Трое переходят на «тёмную» сторону — их цель обманывать, интриговать и устранять соперников, оставаясь в тени. Остальные играют честно и пытаются вычислить предателей. В процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно.

В финале каждого выпуска участники собираются за круглым столом и решают, кто покинет проект. Всем управляет «Мастер игры» — загадочная фигура, личность которой остаётся неизвестной до конца.

Победит тот, кто окажется хитрее, выносливее и психологически устойчивее остальных.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье