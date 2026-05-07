На рязанку завели дело за фиктивную регистрацию 14 иностранных граждан

Жительница Рязани ответит в уголовном порядке за фиктивную регистрацию 14 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В результате профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Московскому району города Рязани установили, что 14 иностранных граждан не проживают по месту постановки на учет.

Полицейские выяснили, что 60-летняя местная жительница зарегистрировала 12 мужчин и 2 женщин в возрасте от 17 до 45 лет – граждан государства Средней Азии, в принадлежащей ей квартире на улице Магистральной без фактического предоставления им жилплощади. За свои «услуги» она получила денежное вознаграждение.

В отношении женщины дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.