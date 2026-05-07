В среду, 6 мая, в Рязанской области произошло три пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

6 мая в 10:12 поступило сообщение о пожаре в торговой палатке в селе Дубровичи Рязанского муниципального округа. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара — 4 квадратных метра.

В 13:38 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Александрово Рязанского муниципального округа. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара — 6 метров квадратных.

В 15:16 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в рабочем посёлке Кадом. В тушении участвовали 10 человек, 3 единицы техники. Площадь возгорания — 32 квадратных метра.