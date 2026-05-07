Фото: max.ru/ryazanoblast
Общество

В Рязанской области ограничили въезд и посещение лесов

Алексей Самохин
В Рязанской области введены ограничения на пребывание и въезд в леса. Об этом сообщает канал региона в мессенджере «Макс». 

Ограничения действуют с 6 по 26 мая в лесном фонде Рязанской области. В этот период гражданам не рекомендуют находиться в лесах и въезжать в них на транспортных средствах. Запрещено проведение любых пожароопасных работ: разведение костров, использование мангалов, пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов.

За нарушение предусмотрены штрафы: до 30 000 рублей для граждан, для должностных лиц – до 50 000 рублей, для юридических – до 400 000 тысяч рублей.

Если нарушение привело к лесному пожару, то штраф заметно больше. В отдельных случаях нарушение правил пожарной безопасности может повлечь и уголовную ответственность.

При обнаружении лесного пожара следует сообщить на круглосуточный телефон РДС:  8(4912) 28-79-59, горячую линию Лесной охраны:  8-800-100-94-00, единый номер: 112.

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Погибшая в ДТП актриса Добромилова похоронила отца и готовилась к свадьбе

Фотограф и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в аварии...

ТНТ начал съёмки сериала «Челябинский раджа» с Дмитрием Брекоткиным и Екатериной Стуловой

Режиссёром проекта выступает Радик Рахимов, креативные продюсеры — Александр Вялых и Владимир Порубаев, продюсер — Матвей Зубалевич, оператор — Сергей Прекраснов, художник-постановщик — Анжелика Кременецкая. Всего планируется 12 серий.
На НТВ состоится премьера детектива «Информатор» с Денисом Нурулиным

Оперативник Игорь Скобелев ввязывается в страшную игру, ставки в которой слишком высоки: он вынужден стать «кротом», чтобы раскрыть убийство сотрудника отдела по борьбе с оргпреступностью и узнать, что же случилось 20 лет назад с его отцом. Главную роль исполнил Денис Нурулин.
«Колонию» змей заметили у Кремля в Рязани

Большой клубок змей заметили недалеко от Кремля в Рязани. Об этом, ссылаясь на подписчиков, сообщает телеграм-канал "Топор. Новости Рязани".
ТНТ раскрыл имена ещё трёх участников второго сезона шоу «Мастер игры»

Во втором сезоне шоу, в котором главная задача одних — обманывать и носить маску, а других — разоблачить их и эту маску сорвать, его создателям удалось собрать самых ярких селебрити, имя которых всегда на слуху.
Рязанские поисковики обнаружили останки 6 красноармейцев в Орловской области

Около 70 поисковиков из Рязанской, Орловской, Тульской и Вологодской областей в эти дни собрались в селе Задушное Новосильского района Орловской области. Именно там с 12 июля по 18 августа 1943 года проходила стратегическая наступательная операция «Кутузов».
Сторожевой корабль ВСУ «Подолье» уничтожен в Одессе

Сторожевой корабль ВСУ «Подолье» затонул в одесском порту после удара 5 мая. Судно уже тонуло в 2024-м, его восстановили и вернули в строй, но повторная атака оказалась фатальной. Взрывная волна выбила стёкла в складах, корабль разорвало и за минуты скрыло под водой.
На рязанку завели дело за фиктивную регистрацию 14 иностранных граждан

Полицейские выяснили, что 60-летняя местная жительница зарегистрировала 12 мужчин и 2 женщин в возрасте от 17 до 45 лет – граждан государства Средней Азии, в принадлежащей ей квартире на улице Магистральной
Три пожара случились в Рязанской области 6 мая

В среду, 6 мая, в Рязанской области произошло три пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

