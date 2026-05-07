В Рязанской области ограничили въезд и посещение лесов

В Рязанской области введены ограничения на пребывание и въезд в леса. Об этом сообщает канал региона в мессенджере «Макс».

Ограничения действуют с 6 по 26 мая в лесном фонде Рязанской области. В этот период гражданам не рекомендуют находиться в лесах и въезжать в них на транспортных средствах. Запрещено проведение любых пожароопасных работ: разведение костров, использование мангалов, пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов.

За нарушение предусмотрены штрафы: до 30 000 рублей для граждан, для должностных лиц – до 50 000 рублей, для юридических – до 400 000 тысяч рублей.

Если нарушение привело к лесному пожару, то штраф заметно больше. В отдельных случаях нарушение правил пожарной безопасности может повлечь и уголовную ответственность.

При обнаружении лесного пожара следует сообщить на круглосуточный телефон РДС: 8(4912) 28-79-59, горячую линию Лесной охраны: 8-800-100-94-00, единый номер: 112.