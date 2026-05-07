Изображение сгенерировано AI
Политика

Военный эксперт Крапивник: Зеленский и его окружение обязательно попытаются ударить

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Зеленский объявил перемирие, но за полчаса до его начала ВСУ ударили по Джанкое в Крыму. Погибли пятеро. Российское Минобороны обещало стереть центр Киева в ответ на провокации в День Победы. Эксперты уверены: удар неизбежен.

Все обещания Зеленского о перемирии оказались очередной ложью. Буквально за полчаса до его начала ВСУ нанесли массированный удар по Крыму. Пятеро погибших в Джанкое. Предсказуемо Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия.

Продолжение после рекламы

Напомним: именно российская сторона первой предложила прекратить огонь в честь Дня Победы, надеясь, что Киев поддержит инициативу. Но в ответ украинский президент пригрозил ударом беспилотников по Красной площади. Минобороны РФ тогда четко заявило: любая провокация обернется ударом по центру Киева.

Главный вопрос сейчас звучит так: решится ли Зеленский на эскалацию, которая может закончиться гигантской воронкой в столице Украины? Военный эксперт Станислав Крапивник считает, что Зеленский и его окружение обязательно попытаются нанести удар в праздничные дни.

«Очевидно, что Зеленский объявил перемирие с 6 мая специально, чтобы обесценить наше предложение. Он обвинил нас в ударе по Краматорску, но очевидцы подтвердили: ничего не прилетало, сирен не было, беспилотников и ракет в воздухе не наблюдалось. Скорее всего, ВСУ подорвали машину, чтобы все выглядело как наш удар».

На вопрос, ударят ли ВСУ 9 мая, Крапивник ответил уверенно: «То, что враг будет пытаться что-то сделать в этот святой для нас день, я уверен. Вопрос в другом: будет ли реализовано предупреждение в отношении Киева? Или мы опять пойдем на шаги доброй воли? Минобороны, напомню, заявило, что уничтожит центр Киева, если противник что-то сделает. А он сделает».

По мнению эксперта, центр Киева давно пора было стереть с лица земли и начать уничтожать если не самого Зеленского, то хотя бы его ближайшее окружение. Конечно, на их место придут другие. Значит, и их нужно уничтожать, пока не закончатся желающие управлять этой несчастной страной.

Но, боится Крапивник, Россия на такое не пойдет. Поэтому тот же Буданов (глава офиса Зеленского, экс-руководитель главного управления разведки Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов) очень хорошо себя чувствует. И имеет наглость заявлять, что его контора уже много раз пыталась организовать покушение на российского президента. После такого, если честно, непонятно, чего еще ждать.

Враг спит и видит, что Россию когда-то возглавит новый Ельцин, который продаст страну.

«Безусловно, будут налеты беспилотников. Возможно, какая-то масированная атака. Не факт, что дроны долетят до центра Москвы, но попытки будут. Возможно, Киев попытается совершить какие-то резонансные теракты. У противника достаточно много возможностей», — объясняет эксперт.

Если этот удар будет пропущен, станет только хуже, потому что это только придаст сил противнику. Тем более, что недавно в США одобрили продажу Украине 1500 комплектов управляемых авиационных бомб JDAM.

«Повторюсь: я не понимаю, чего мы ждем. Конфликт сам по себе не рассосется и не потухнет. Пора начинать мочить наших оппонентов, чтобы они немножко в себя пришли. Эти люди превратились в бешеных собак, которых уже невозможно успокоить словами или доброй волей», — резюмирует Крапивник.

Киевский режим действует согласно принятому плану провокаций и обязательно попытается сорвать празднование Дня Победы. Станислав Крапивник уверен: противник готовит удар, а центр Киева, как и обещали в Минобороны РФ, должен быть стерт с лица земли.

Чего-то похожего ожидает и философ Александр Дугин. 

«При этом вполне вероятно, что режим Зеленского пойдет на провокации, ведь в повышении градуса эскалации заинтересован именно сам Зеленский, — написал Дугин сегодня на своей странице ВКонтакте. — Больше войны, больше поддержки с Запада. Трамп увяз на Ближнем Востоке, и по видимости несколько забыл о Зеленском.

Но при этом решительных действий от Кремля ожидает и наш народ. И игнорировать нарастающий ропот просто опасно. России нужны внутренние перемены. Очень серьезные. Чтобы пересобраться и выйти на новый виток по пути к Победе.

Началом может стать приведение в реальность наших грозных обещаний. А вот напротив не приведение в реальность может обернуться очень дорогой ценой».

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Новости России

Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Новости России

Погибшая в ДТП актриса Добромилова похоронила отца и готовилась к свадьбе

Фотограф и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в аварии...

Темы

Транспорт и дороги

Минтранс рассказал о ремонте вокзала Рязань-1

О деталях предстоящего ремонта обещают рассказать позднее, так как они еще прорабатываются. 
Новости кино и ТВ

ТНТ начал съёмки сериала «Челябинский раджа» с Дмитрием Брекоткиным и Екатериной Стуловой

Режиссёром проекта выступает Радик Рахимов, креативные продюсеры — Александр Вялых и Владимир Порубаев, продюсер — Матвей Зубалевич, оператор — Сергей Прекраснов, художник-постановщик — Анжелика Кременецкая. Всего планируется 12 серий.
Общество

В Рязанской области ограничили въезд и посещение лесов

За нарушение предусмотрены штрафы: до 30 000 рублей для граждан, для должностных лиц – до 50 000 рублей, для юридических – до 400 000 тысяч рублей.
Новости кино и ТВ

На НТВ состоится премьера детектива «Информатор» с Денисом Нурулиным

Оперативник Игорь Скобелев ввязывается в страшную игру, ставки в которой слишком высоки: он вынужден стать «кротом», чтобы раскрыть убийство сотрудника отдела по борьбе с оргпреступностью и узнать, что же случилось 20 лет назад с его отцом. Главную роль исполнил Денис Нурулин.
Экология, природа, животные

«Колонию» змей заметили у Кремля в Рязани

Большой клубок змей заметили недалеко от Кремля в Рязани. Об этом, ссылаясь на подписчиков, сообщает телеграм-канал "Топор. Новости Рязани".
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена ещё трёх участников второго сезона шоу «Мастер игры»

Во втором сезоне шоу, в котором главная задача одних — обманывать и носить маску, а других — разоблачить их и эту маску сорвать, его создателям удалось собрать самых ярких селебрити, имя которых всегда на слуху.
Армия и СВО

Рязанские поисковики обнаружили останки 6 красноармейцев в Орловской области

Около 70 поисковиков из Рязанской, Орловской, Тульской и Вологодской областей в эти дни собрались в селе Задушное Новосильского района Орловской области. Именно там с 12 июля по 18 августа 1943 года проходила стратегическая наступательная операция «Кутузов».
Политика

Сторожевой корабль ВСУ «Подолье» уничтожен в Одессе

Сторожевой корабль ВСУ «Подолье» затонул в одесском порту после удара 5 мая. Судно уже тонуло в 2024-м, его восстановили и вернули в строй, но повторная атака оказалась фатальной. Взрывная волна выбила стёкла в складах, корабль разорвало и за минуты скрыло под водой.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье