Зеленский объявил перемирие, но за полчаса до его начала ВСУ ударили по Джанкое в Крыму. Погибли пятеро. Российское Минобороны обещало стереть центр Киева в ответ на провокации в День Победы. Эксперты уверены: удар неизбежен.

Все обещания Зеленского о перемирии оказались очередной ложью. Буквально за полчаса до его начала ВСУ нанесли массированный удар по Крыму. Пятеро погибших в Джанкое. Предсказуемо Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия.

Напомним: именно российская сторона первой предложила прекратить огонь в честь Дня Победы, надеясь, что Киев поддержит инициативу. Но в ответ украинский президент пригрозил ударом беспилотников по Красной площади. Минобороны РФ тогда четко заявило: любая провокация обернется ударом по центру Киева.

Главный вопрос сейчас звучит так: решится ли Зеленский на эскалацию, которая может закончиться гигантской воронкой в столице Украины? Военный эксперт Станислав Крапивник считает, что Зеленский и его окружение обязательно попытаются нанести удар в праздничные дни.

«Очевидно, что Зеленский объявил перемирие с 6 мая специально, чтобы обесценить наше предложение. Он обвинил нас в ударе по Краматорску, но очевидцы подтвердили: ничего не прилетало, сирен не было, беспилотников и ракет в воздухе не наблюдалось. Скорее всего, ВСУ подорвали машину, чтобы все выглядело как наш удар».

На вопрос, ударят ли ВСУ 9 мая, Крапивник ответил уверенно: «То, что враг будет пытаться что-то сделать в этот святой для нас день, я уверен. Вопрос в другом: будет ли реализовано предупреждение в отношении Киева? Или мы опять пойдем на шаги доброй воли? Минобороны, напомню, заявило, что уничтожит центр Киева, если противник что-то сделает. А он сделает».

По мнению эксперта, центр Киева давно пора было стереть с лица земли и начать уничтожать если не самого Зеленского, то хотя бы его ближайшее окружение. Конечно, на их место придут другие. Значит, и их нужно уничтожать, пока не закончатся желающие управлять этой несчастной страной.

Но, боится Крапивник, Россия на такое не пойдет. Поэтому тот же Буданов (глава офиса Зеленского, экс-руководитель главного управления разведки Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов) очень хорошо себя чувствует. И имеет наглость заявлять, что его контора уже много раз пыталась организовать покушение на российского президента. После такого, если честно, непонятно, чего еще ждать.

Враг спит и видит, что Россию когда-то возглавит новый Ельцин, который продаст страну.

«Безусловно, будут налеты беспилотников. Возможно, какая-то масированная атака. Не факт, что дроны долетят до центра Москвы, но попытки будут. Возможно, Киев попытается совершить какие-то резонансные теракты. У противника достаточно много возможностей», — объясняет эксперт.

Если этот удар будет пропущен, станет только хуже, потому что это только придаст сил противнику. Тем более, что недавно в США одобрили продажу Украине 1500 комплектов управляемых авиационных бомб JDAM.

«Повторюсь: я не понимаю, чего мы ждем. Конфликт сам по себе не рассосется и не потухнет. Пора начинать мочить наших оппонентов, чтобы они немножко в себя пришли. Эти люди превратились в бешеных собак, которых уже невозможно успокоить словами или доброй волей», — резюмирует Крапивник.

Киевский режим действует согласно принятому плану провокаций и обязательно попытается сорвать празднование Дня Победы. Станислав Крапивник уверен: противник готовит удар, а центр Киева, как и обещали в Минобороны РФ, должен быть стерт с лица земли.

Чего-то похожего ожидает и философ Александр Дугин.

«При этом вполне вероятно, что режим Зеленского пойдет на провокации, ведь в повышении градуса эскалации заинтересован именно сам Зеленский, — написал Дугин сегодня на своей странице ВКонтакте. — Больше войны, больше поддержки с Запада. Трамп увяз на Ближнем Востоке, и по видимости несколько забыл о Зеленском.

Но при этом решительных действий от Кремля ожидает и наш народ. И игнорировать нарастающий ропот просто опасно. России нужны внутренние перемены. Очень серьезные. Чтобы пересобраться и выйти на новый виток по пути к Победе.

Началом может стать приведение в реальность наших грозных обещаний. А вот напротив не приведение в реальность может обернуться очень дорогой ценой».