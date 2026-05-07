Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Алексей Самохин
Жители Сочи сообщают о продолжающихся взрывах в небе. Атака началась около трёх часов ночи и не прекращается, пишет SHOT. Над Чёрным морем виден дым от сбитых беспилотников, в городе воет сирена воздушной тревоги. Власти ввели статус «Атака». Местные насчитали уже около 15 взрывов.

Что случилось сегодня ночью

Первые взрывы прозвучали около часа ночи над Брянском и областью. Жители слышали характерный гул моторов, видели вспышки в небе. Беспилотники атаковали жилые дома. Пострадали 13 человек.

В пригороде Таганрога Ростовской области раздались взрывы. Уничтожены более трёх десятков БПЛА в 12 районах области. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

В Туле начиная с 02:40 ночи прогремело более пяти. Сбито 14 украинских беспилотников. Обошлось без жертв и повреждений.

Три многоквартирных дома повреждены в результате атаки на город Ржев Тверской области. Несколько сотен человек эвакуированы. Предварительно, пострадавших нет.

Ракетная опасность объявлена в ряде регионов России. Сирены выли в крупных городах — от Чебоксар и Казани до Набережных Челнов и Самары.

Взрывы гремели в Московской области. Сбиты 11 беспилотников на подлёте к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили дроны на Джанкой

Украинские дроны, атаковавшие Джанкой, скорее всего, запустили из Одесской...
Погибшая в ДТП актриса Добромилова похоронила отца и готовилась к свадьбе

Фотограф и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в аварии...

В Самаре приостановили работу наземного общественного транспорта

Власти Самары приняли решение о временном прекращении движения наземного общественного транспорта. Об этом 7 мая сообщил мэр города Иван Носков в своем канале в мессенджере "Макс"
Над Рязанской областью сбиты беспилотники ночью 7 мая

Минувшей ночью российская ПВО отразила масштабную атаку беспилотников — 347 БПЛА были перехвачены и уничтожены. География удара охватила 21 регион: от Московской области до Крыма, от Брянска до Калмыкии.
Труп женщины обнаружили на улице Есенина в Рязани 

По словам очевидца, женщина умерла, на месте работали судмедэксперты. Предположительно, криминала в этом случае нет. 
Беспилотная опасность сохраняется в Рязанской области утром 7 мая

В ночь на 7 мая в Рязанской области была объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом РСЧС региона распространило в 01:45. Затем, дважды сообщалось о сохранении опасности — в 03:40 и в 05:26.
Индийская провидица назвала время переговоров о мире и срок снятия санкций с России

Индийская прорицательница Анурадха Верма, к которой обращаются политики и знаменитости, приехала в Москву с громкими предсказаниями. Она назвала осень 2026 года датой судьбоносных переговоров и пообещала снятие санкций уже к концу следующего года.
С 10 мая НТВ покажет третий сезон сериала «Самогон» с Дейнекиным и Мазаловой

Оказавшись в партизанском отряде, Самогон со своими соратниками не только помогает срывать планы нацистов, но и противостоит старым врагам в лице подполковника Ляйделя, который никак не может забыть провал на снайперском шабаше. Главные роли вновь исполнили Юрий Дейнекин, Михаил Евланов, Илья Лейбин и Елизавета Мазалова.
Москвичка попала в больницу после ДТП в Захаровском районе

Во вторник, 5 мая, в 12:00, в Захаровском районе на 570-м километре от автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, 59-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем «Пежо», не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в кювет.
Нефтяники и школьники высадили Аллею Славы в сквере музыкального театра в Рязани

Сотрудники Рязанской НПК высадили более 330 деревьев и кустарников в сквере музыкального театра. Аллея Славы появилась к 81-й годовщине Победы. В акции участвовали школьники, представители «Движения первых».

