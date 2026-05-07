ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Жители Сочи сообщают о продолжающихся взрывах в небе. Атака началась около трёх часов ночи и не прекращается, пишет SHOT. Над Чёрным морем виден дым от сбитых беспилотников, в городе воет сирена воздушной тревоги. Власти ввели статус «Атака». Местные насчитали уже около 15 взрывов.

Что случилось сегодня ночью

Первые взрывы прозвучали около часа ночи над Брянском и областью. Жители слышали характерный гул моторов, видели вспышки в небе. Беспилотники атаковали жилые дома. Пострадали 13 человек.

В пригороде Таганрога Ростовской области раздались взрывы. Уничтожены более трёх десятков БПЛА в 12 районах области. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

В Туле начиная с 02:40 ночи прогремело более пяти. Сбито 14 украинских беспилотников. Обошлось без жертв и повреждений.

Три многоквартирных дома повреждены в результате атаки на город Ржев Тверской области. Несколько сотен человек эвакуированы. Предварительно, пострадавших нет.

Ракетная опасность объявлена в ряде регионов России. Сирены выли в крупных городах — от Чебоксар и Казани до Набережных Челнов и Самары.

Взрывы гремели в Московской области. Сбиты 11 беспилотников на подлёте к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.