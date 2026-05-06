9 мая в Рязани изменится движение общественного транспорта

В связи с перекрытием движения по Первомайскому проспекту и улице Чкалова в Рязани 9 мая с 16:00 до 19:00, городской пассажирский транспорт будет работать по изменённым маршрутам.
Изменения для троллейбусов:
- № 1, 9, 10, 16, 16А: следуют из Московского района до остановки «ТД Барс» и обратно.
- № 5 (внутренний): от «ул. Строителей» едет по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Дзержинского, далее по своему маршруту.
- № 5 (наружный): от «Дома Художника» едет по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Островского, далее по своему маршруту.
Изменения для автобусов:
- № 2: следует до остановки «УРТ» и разворачивается на ул. Высоковольтной.
- № 7, 7А, 13, 15, 24, 27, 46М3: от остановки «Дом художника» едут по ул. Вокзальной, через Вокзал Рязань-1 и далее по маршрутам.
Изменения для автобусов (коммерческие перевозчики):
- № 47М2, 53М2, 66М2, 68М3, 73М2, 75М2: от ТД «Барс» едут по ул. Вокзальной, через Вокзал Рязань-1, Первомайский проспект, далее по своему маршруту.
- № 58М2: от ТД «Барс» едет через Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весеннюю, Высоковольтную, далее по своему маршруту.
- № 88М2: от «Центрального рынка» едет по улицам Маяковского, Первомайский проспект, Вокзальной, Вокзал Рязань-1, далее по своему маршруту.
- № 30М3, 50М3, 71М2, 95М2: от ТД «Барс» едут через Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весеннюю, Высоковольтную, Дзержинского, далее по своему маршруту.
- № 77М2: от Вокзала Рязань-2 едет по ул. Вокзальной, Вокзал Рязань-1, Первомайский проспект, далее по своему маршруту.
Движение в связи с перекрытием пл. Соборной (с 6:00 до 18:00):
- Троллейбусы № 1 и автобусы № 10 следуют до пл. Мичурина.
- Автобусы № 90М2 проезжают без остановки на пл. Соборной.
- Автобусы № 41М2 следуют от пл. Свободы по улицам Свободы, Ленина, Первомайский проспект, Вокзальная, далее по своему маршруту.