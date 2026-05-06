В Солотче открыли мемориальную доску в честь героя СВО Алексея Пыленка

В микрорайоне Солотча прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Алексея Петровича Пыленка, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Памятный знак установлен на фасаде дома № 16, корпус 2 по улице Мещёрской, где Алексей Петрович прожил много лет.

В мероприятии приняли участие родные и близкие героя, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, представители областной и городской Думы, администрации города, члены областной Ассоциации ветеранов СВО, активисты ТОС «Солотча» и местные жители.

Мемориальную доску торжественно открыли отец героя Пётр Пыленок и Денис Боков. Присутствующие почтили память воина минутой молчания и возложили цветы.

Алексей Пыленок в декабре 2023 года добровольцем ушёл на СВО. Он участвовал в освобождении Авдеевки и погиб в 2024 году под селом Новомихайловка в ДНР. Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества посмертно.