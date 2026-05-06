Фото: Изображение от pvproductions на Freepik
Общество

Ансамбль народной песни выступит на вокзале Рязань-1 в преддверии Дня Победы

Анастасия Мериакри
7 мая, в преддверии Дня Победы, на железнодорожном вокзале Рязань-1 выступит ансамбль народной песни «Рязаночка» Муниципального культурного центра.

Артисты представят отрывки из музыкального спектакля «Теркин…» по известной поэме в стихах Александра Твардовского «Василий Теркин». В основу сюжета лег собирательный образ героя — русского солдата, который воплощает в себе лучшие черты народа: жизнестойкость, оптимизм, смекалку, мужество и любовь к Родине. В ходе спектакля прозвучат песни времен Великой Отечественной войны.

Начало выступления в 15:45. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+.

