Ансамбль народной песни выступит на вокзале Рязань-1 в преддверии Дня Победы

7 мая, в преддверии Дня Победы, на железнодорожном вокзале Рязань-1 выступит ансамбль народной песни «Рязаночка» Муниципального культурного центра.
Артисты представят отрывки из музыкального спектакля «Теркин…» по известной поэме в стихах Александра Твардовского «Василий Теркин». В основу сюжета лег собирательный образ героя — русского солдата, который воплощает в себе лучшие черты народа: жизнестойкость, оптимизм, смекалку, мужество и любовь к Родине. В ходе спектакля прозвучат песни времен Великой Отечественной войны.
Начало выступления в 15:45. Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+.