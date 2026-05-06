В Рязанской области мужчина угрожал зарубить продавщицу топом за отказ отдать продукты бесплатно

В селе Старый Кадод Рязанской области полицейские задержали 60-летнего мужчину, который угрожал зарубить продавщицу магазина. Конфликт произошёл после того, как женщина отказалась выдать ему продукты бесплатно.

В полицию обратилась 38-летняя жительница села Старый Кадом. Она сообщила, что местный житель угрожал ей убийством. По словам потерпевшей, мужчина сначала попросил продукты питания без оплаты. Получив отказ, он ушёл, но вскоре вернулся с топором и пригрозил зарубить продавщицу, если та не извинится и не изменит своё решение. Женщина в страхе выбежала из магазина.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Они установили, что злоумышленник вернулся домой. Там его задержали, изъяли топор и доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.