Изображение от Freepik
Происшествия

В Рязанской области мужчина угрожал зарубить продавщицу топом за отказ отдать продукты бесплатно

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В селе Старый Кадод Рязанской области полицейские задержали 60-летнего мужчину, который угрожал зарубить продавщицу магазина. Конфликт произошёл после того, как женщина отказалась выдать ему продукты бесплатно.

В полицию обратилась 38-летняя жительница села Старый Кадом. Она сообщила, что местный житель угрожал ей убийством. По словам потерпевшей, мужчина сначала попросил продукты питания без оплаты. Получив отказ, он ушёл, но вскоре вернулся с топором и пригрозил зарубить продавщицу, если та не извинится и не изменит своё решение. Женщина в страхе выбежала из магазина.

Продолжение после рекламы

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Они установили, что злоумышленник вернулся домой. Там его задержали, изъяли топор и доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара - рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО
Новости Касимова

В Елатьме произошёл крупный обвал грунта рядом с жилым домом, жители просят о помощи

В посёлке Елатьма разворачивается настоящая драма. По адресу: улица Янина, 15а, обрушается усадебный участок. Каждый день пропасть становится всё ближе к жилому дому.
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...

Темы

Транспорт и дороги

9 мая в Рязани изменится движение общественного транспорта

В связи с перекрытием движения по Первомайскому проспекту и улице Чкалова в Рязани 9 мая с 16:00 до 19:00, городской пассажирский транспорт будет работать по изменённым маршрутам.
Транспорт и дороги

В Рязани 8 и 9 мая ограничат движение и парковку из-за празднования Дня Победы

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Рязани 8 и 9 мая будет введено временное ограничение движения транспорта и парковки на ряде центральных улиц.
Общество

В Солотче открыли мемориальную доску в честь героя СВО Алексея Пыленка

В микрорайоне Солотча прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Алексея Петровича Пыленка, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Новости мира

Канарские острова отказались принять лайнер со вспышкой хантавируса

Власти Швейцарии сообщили о первом случае заражения хантавирусом: заболевший был пассажиром MV Hondius и вернулся из ЮАР.
Общество

В Рязани водителя арестовали на 3 суток за отказ снять тонировку

Мужчина управлял автомобилем «Тойота Камри» с тонированными передними стёклами, светопропускание которых не соответствовало установленным нормам.
Общество

В Рязани из-за повреждения кабеля без света остались жители 7 улиц

6 мая в 16:00 в Рязани произошло отключение электроэнергии. Причиной стало механическое повреждение кабельной линии.
Общество

Ансамбль народной песни выступит на вокзале Рязань-1 в преддверии Дня Победы

Артисты представят отрывки из музыкального спектакля «Теркин…» по известной поэме в стихах Александра Твардовского «Василий Теркин».
Погода

Жара до +30°С и грозы ожидаются в Рязанской области 7 мая

Днём будет по-летнему жарко, но погода принесёт с собой и осадки.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье