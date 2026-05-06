В Рязани врачи удалили опухоль молочной железы размером 1,5 см, сохранив орган

В Рязанском онкологическом диспансере была успешно выполнена органосохраняющая операция на молочной железе у 45-летней пациентки. Благодаря своевременной диагностике и слаженной работе специалистов удалось сохранить грудь и минимизировать риски осложнений.

Всё началось с плановой диспансеризации, в ходе которой при маммографии было обнаружено подозрительное образование размером 1,5 см. По классификации BI-RADS IV (высокий риск злокачественности) женщину незамедлительно направили по «зелёному коридору» к врачу-онкологу. Дополнительные обследования подтвердили диагноз: рак молочной железы. При этом по данным УЗИ поражения регионарных лимфатических узлов не было выявлено, что является важным прогностическим фактором.

По решению онкологического консилиума была выбрана тактика органосохраняющей операции. Такой подход позволяет удалить опухоль, сохранив при этом молочную железу, что имеет огромное значение для психологического состояния и качества жизни женщины.

Для точного стадирования процесса одновременно была выполнена биопсия сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов. Операция проводилась с использованием современного радиофармпрепарата и гамма-детектора. Эта методика позволяет с максимальной точностью определить и удалить только первые лимфатические узлы на пути лимфооттока от молочной железы. При отсутствии метастазов в удалённых узлах более широкая лимфодиссекция не требуется, что минимизирует риск осложнений и уменьшает вероятность развития отёка руки в будущем.

Благодаря малоинвазивным техникам пациентка была выписана из стационара уже на третий день после операции. В настоящее время она находится под наблюдением врача-онколога по месту жительства и продолжает путь к полному выздоровлению.

В планах проведение послеоперационной лучевой терапии и адъювантной гормонотерапии.