В Рыбном суд установил родство женщины с погибшим бойцом СВО по останкам

Рыбновский районный суд рассмотрел дело об установлении факта родственных отношений. Жительница города Рыбное обратилась с заявлением, чтобы официально подтвердить родство с родным братом, погибшим при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Необходимость судебного разбирательства возникла из-за того, что заявитель является единственной родственницей покойного. Для реализации прав на получение социальных льгот и выплат после его смерти потребовалось юридически подтвердить их родственную связь. Установить этот факт иным способом было невозможно, поскольку подлинник свидетельства о рождении брата отсутствовал.

Продолжение после рекламы

В соответствии со ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение личных и имущественных прав граждан. В ходе разбирательства истица предоставила результаты молекулярно-генетической экспертизы.

Исследование подтвердило прямое совпадение генотипа останков брата с личным генотипом погибшего, родственное совпадение генотипа сестры с генотипом погибшего.

На основании представленных доказательств суд удовлетворил заявление и официально установил факт того, что заявитель является родной сестрой погибшего героя. Это решение позволит ей получить все положенные по закону социальные гарантии и выплаты.