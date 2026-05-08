Хантавирус может оказаться смертельным для большей части заражённых украинских военных, которые остаются без медицинской помощи. Об этом «Абзацу» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Как передаёт ТАСС, командиры запрещают заболевшим обращаться за лечением, считая их попытки жалоб способом избежать участия в боях. По словам Кондрахина, обычная летальность при хантавирусе достигает 30–40%. Однако в зоне боевых действий ситуация может оказаться тяжелее из-за физического истощения людей.

«Порядка 50–60% не смогут пережить этот вирус, потому что он очень опасен», — пояснил врач.

Медик отметил, что у заражённых есть примерно от семи до 14 дней, чтобы организм начал сопротивляться инфекции. Если этого не происходит, болезнь может закончиться летальным исходом.

Первая крупная вспышка хантавируса в 2026 году, напомним, произошла во время круиза по Атлантике. Тогда специалисты сообщили, что инфекция начала передаваться от человека к человеку. Во Всемирная организация здравоохранения ранее предупредили, что в ближайшие недели могут выявить новые случаи заражения. Там же обратили внимание на длительный инкубационный период болезни.