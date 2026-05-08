Кадр из видео: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ покажет юбилейный концерт Аниты Цой

Алексей Самохин
В понедельник, 11 мая, в эфире НТВ состоится телевизионная премьера юбилейного концерта народной артистки России Аниты Цой, посвящённого её 55-летию и 30-летию творческой деятельности.

На НТВ – концерт певицы Аниты Цой, посвящённый сразу двум значимым юбилеям её жизни: 55-летию и 30-летию творческой деятельности. Карьерный путь артистки начался в 1997 году, когда она выпустила дебютный альбом «Полёт»: с тех пор количество её слушателей и поклонников только растёт. Анита Цой покорила многочисленную аудиторию своей женственной и мудрой лирикой и уникальными стилями музыки поп и Oriental. 

В этот вечер она покажет неповторимое шоу, которое стало не только особенным подарком для поклонников, но и отражением её жизненного пути. На сцене Государственного Кремлёвского дворца артистка исполнит самые популярные песни: «Полёт», «Небо», «На Восток», «Береги меня», «Сумасшедшее счастье», «Мама» и многие другие и подарит зрителям ощущение настоящего праздника. Вместе с Анитой Цой на сцене выступят и юные дарования, которые раскроют свои талантливые «крылья» и примут активное участие в создании творческих номеров.

Возрастное ограничение: 12+.

