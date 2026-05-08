Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России 7 мигрантов

На уходящей неделе сотрудники полиции провели процедуры депортации и выдворения за пределы Российской Федерации 7 уроженцев стран ближнего зарубежья. Меры приняты в рамках исполнения законодательства, направленного на обеспечение правопорядка и профилактику преступности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во время оформления необходимых документов и приобретения авиабилетов мигранты проживали в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

Два человека – уроженцы стран Средней Азии и Закавказья, ранее были осуждены за управление автотранспортом в состоянии опьянения и кражу. После окончания сроков наказания в отношении них были приняты решения о депортации в связи с нежелательностью пребывания на территории России. Сотрудники полиции доставили мигрантов в аэропорт «Домодедово» для отправки в страны гражданской принадлежности.

Пятерых иностранцев, незаконно находившихся на территории России, полицейские привлекли к административной ответственности в виде штрафов и принудительного выдворения. В сопровождении судебных приставов они также приехали аэропорт для вылета на историческую родину.

Все убывающие приобрели билеты на самолет за собственный счет.