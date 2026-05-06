В Окском заповеднике затоплены стоянки на реке Пре

Администрация Окского государственного заповедника выпустила срочное предупреждение для туристов. В связи с высоким уровнем воды, вызванным половодьем, туристические стоянки № 2, 3 и 4 на реке Пре полностью затоплены.

Туристам, путешествующим на байдарках, необходимо заранее рассчитать время прохождения маршрута. Остановка и выгрузка разрешена только на стоянке № 4 (у моста через реку Пру). Выход и остановка вне мест официальных туристических стоянок строго запрещены.

Продолжение после рекламы

Администрация особо подчёркивает, что категорически запрещается: выгрузка и остановка на территории «Кургана» и «Эстакады» в посёлке Брыкин Бор. Остановка на ночлег в любом другом месте, кроме стоянки № 4.

Нарушение режима особой охраны заповедника повлечёт за собой административную ответственность согласно законодательству РФ.