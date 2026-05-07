Общество

РНПК и музыкальный театр Рязани подарили ветеранам концерт «Память, ставшая песней»

Олеся Чугунова
Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») совместно с Рязанским областным музыкальным театром провели концертную программу «Память, ставшая песней». Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Дня Победы и продолжило серию патриотических акций, организованных нефтяниками в этом году.

Гостями вечера стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, члены городского Совета ветеранов, а также учащиеся школы №47.

С приветственным словом к зрителям обратился заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды АО «РНПК» Андрей Ушаков.

​​​​​​​«День Победы – это символ сохранения исторической правды о воинской славе и единстве великого народа, освободившего мир от нацизма очень высокой ценой, — сказал Андрей Ушаков. — В рядах Красной Армии и партизанских отрядах сражались представители всех народов СССР. Русский и татарин, белорус и казах, грузин и узбек объединились перед лицом общей угрозы и встали на защиту Родины. Это было проявлением массового патриотизма и боевого содружества. Сегодня в Год единства народов России эти ценности звучат современно, фундаментально и остаются неизменными для нашей страны. Любовь к Отечеству и стремление служить ему – это то, что нас объединяет и делает сильнее. Мы с вами должны чтить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и передавать память нашей молодежи. Иначе нельзя».

​​​​​​​Также собравшихся поздравили префект Железнодорожного района Рязани Олег Морозов и председатель городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий. Они вручили награды активным членам совета за вклад в ветеранское движение, патриотическое воспитание молодёжи и жизненную позицию.

«К сожалению, в Рязани осталось всего 25 участников Великой Отечественной войны. Сегодня мы как никогда рады тому, что День Победы возобновился у нас с такой мощной силой, что и молодежь, и пожилые празднуют этот день и радуются тому, что эта победа досталась нам нашими предками, традиции которых мы обязаны сохранить», — отметил Валерий Конопацкий.

Для гостей выступили солисты и хор театра в сопровождении оркестра под управлением дирижёра Сергея Кисса. Прозвучали песни «Довоенный вальс», «Спи, ночь в июле только шесть часов», «Пора в путь-дорогу», «Несокрушимая и легендарная», «Довоюй, родной», «Смуглянка», «День Победы» и другие. Вокальные номера дополнили танцевальные постановки артистов балета.

В 2026 году нефтяники активно участвуют в праздновании Дня Победы: проводят акции по сохранению исторической памяти, поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи. Сотрудники РНПК написали «Диктант Победы» (в основе фрагмент книги о рязанцах, которые были защитниками Брестской крепости), высадили Аллею Славы в сквере музыкального театра в рамках акции «Сад памяти», а накануне 9 мая на заводских площадках традиционно поднимут флаги Победы.

