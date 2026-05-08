Рязанцам напомнили об ограничениях с 6 по 26 мая

В Рязанской области введены ограничения на въезд в леса. Об этом напомнила опергруппа региона.
Впереди выходные, время прогулок, дачных радостей и активного отдыха на природе. И очень велика угроза возникновения пожаров.
Разведение в полях, лесах, населенных пунктах, садовых участках открытого огня запрещено!
С 6 по 26 мая ограничен въезд в леса во всех 19 лесничествах региона.
Если вдруг вы увидели огонь в лесу — сообщите в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(4912) 28-79-59 или 112
Самые опасные места для распространения огня:
— хвойный молодняк
— участки поврежденного леса
— торфяники
— места с подсохшей травой
— места под кронами деревьев
Не поджигайте сухую траву, листья и мусор — это опасно!