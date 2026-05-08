Рязанцам напомнили об ограничениях с 6 по 26 мая

В Рязанской области введены ограничения на въезд в леса. Об этом напомнила опергруппа региона.

Впереди выходные, время прогулок, дачных радостей и активного отдыха на природе. И очень велика угроза возникновения пожаров.

Продолжение после рекламы

Разведение в полях, лесах, населенных пунктах, садовых участках открытого огня запрещено!

С 6 по 26 мая ограничен въезд в леса во всех 19 лесничествах региона.

Если вдруг вы увидели огонь в лесу — сообщите в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(4912) 28-79-59 или 112

Самые опасные места для распространения огня:

— хвойный молодняк

— участки поврежденного леса

— торфяники

— места с подсохшей травой

— места под кронами деревьев

Не поджигайте сухую траву, листья и мусор — это опасно!