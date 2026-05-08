Накануне перемирия российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Особое внимание экспертов привлёк обстрел поезда в Николаеве. Причина — упоминание «вагонов-прикрытия», которые используют только для охраны важных персон.

Седьмого мая российская армия провела масштабную операцию по зачистке украинских военных объектов. Удары пришлись на день перед объявленным президентом Путиным перемирием, приуроченным к празднованию 81-й годовщины Победы. Под огонь попали позиции ПВО под Киевом, порты Одессы, заводы Днепропетровска, склады с боеприпасами в Харькове и аэродром в Полтаве. Но один удар выделился особо, пишет aif.ru.

В Николаеве был обстрелян состав, состоящий из нескольких пассажирских вагонов. На первый взгляд ничего необычного: военные эшелоны горят регулярно, порой по два-три за день. Однако украинская пресса оговорилась: «пострадали локомотив и два вагона-прикрытия». Эта деталь насторожила экспертов.

Военный аналитик Александр Ивановский объяснил, что термин «вагоны-прикрытия» применяется не к обычным составам. По регламенту к воинским эшелонам цепляют платформы-прикрытия — на них размещают зенитные установки. Специальные же вагоны-прикрытия используют для сопровождения поездов с важными пассажирами.

«В Киев регулярно приезжают европейские чиновники, причём часто именно на поездах. У Зеленского, судя по открытым данным, есть собственный „пломбированный» вагон. Кто в нём ездит — он сам или его гости — точно неизвестно. Может, и то, и другое. Такие „спецпоезда» для украинских и европейских VIP-персон как раз и охраняют вагоны-прикрытия», — пояснил Ивановский.

Кто именно находился в составе, попавшем под удар, пока неизвестно. Эксперт подчеркнул: по таким целям случайно не стреляют. Время покажет, кого везли в тот день. Но факт остаётся фактом — удар был нанесён точечно, накануне важной даты и объявленного перемирия.