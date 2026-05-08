Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Спецпоезд с вагонами прикрытия попал под удар ВС РФ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Накануне перемирия российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Особое внимание экспертов привлёк обстрел поезда в Николаеве. Причина — упоминание «вагонов-прикрытия», которые используют только для охраны важных персон.

Седьмого мая российская армия провела масштабную операцию по зачистке украинских военных объектов. Удары пришлись на день перед объявленным президентом Путиным перемирием, приуроченным к празднованию 81-й годовщины Победы. Под огонь попали позиции ПВО под Киевом, порты Одессы, заводы Днепропетровска, склады с боеприпасами в Харькове и аэродром в Полтаве. Но один удар выделился особо, пишет aif.ru.

Продолжение после рекламы

В Николаеве был обстрелян состав, состоящий из нескольких пассажирских вагонов. На первый взгляд ничего необычного: военные эшелоны горят регулярно, порой по два-три за день. Однако украинская пресса оговорилась: «пострадали локомотив и два вагона-прикрытия». Эта деталь насторожила экспертов.

Военный аналитик Александр Ивановский объяснил, что термин «вагоны-прикрытия» применяется не к обычным составам. По регламенту к воинским эшелонам цепляют платформы-прикрытия — на них размещают зенитные установки. Специальные же вагоны-прикрытия используют для сопровождения поездов с важными пассажирами.

«В Киев регулярно приезжают европейские чиновники, причём часто именно на поездах. У Зеленского, судя по открытым данным, есть собственный „пломбированный» вагон. Кто в нём ездит — он сам или его гости — точно неизвестно. Может, и то, и другое. Такие „спецпоезда» для украинских и европейских VIP-персон как раз и охраняют вагоны-прикрытия», — пояснил Ивановский.

Кто именно находился в составе, попавшем под удар, пока неизвестно. Эксперт подчеркнул: по таким целям случайно не стреляют. Время покажет, кого везли в тот день. Но факт остаётся фактом — удар был нанесён точечно, накануне важной даты и объявленного перемирия.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.
Новости России

Русскоязычные туристы устроили массовую оргию на пляже в Таиланде

Несколько пар русскоговорящих туристов устроили массовую оргию на пляже...
Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.

Темы

Политика

Коц задал важный вопрос про отношения с Латвией

И мы хоть раз вызывали их посла в МИД, чтобы вручить ему ноту протеста? Нам правда так нужно поддерживать их экономику?
Общество

Сотрудники РНПК накануне Дня Победы провели субботник на могиле героев-лётчиков в Рязани 

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании убрали территорию у памятника летчикам, погибшим в бою с фашистами в 1941-м. Традиция наводить порядок у обелиска повторяется каждый год накануне 9 Мая.
Общество

Рязанцам напомнили об ограничениях с 6 по 26 мая

Впереди выходные, время прогулок, дачных радостей и активного отдыха на природе. И очень велика угроза возникновения пожаров. 
Общество

Частица Вечного огня доставлена в Рязанскую область

Акция стартовала у стен Кремля у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Оттуда лампаду с частицей Вечного огня доставили в наш регион.
Происшествия

Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе М-5 в Шиловском районе

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
Культура и события

В Рязани впервые проходит эногастрономический фестиваль «Градусы»

Хедлайнером события станет линейка вин «Небо России», созданная в коллаборации с фестивалем воздухоплавания и винодельнями Крыма рязанками Оксаной Труниной и Юлией Машковой.
Политика

Минобороны РФ сообщило о 396 сбитых целях и тысяче нарушений ВСУ

Минобороны РФ зафиксировало 1365 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ по случаю Дня Победы. Украинские формирования нанесли 887 ударов дронами и 153 артобстрела, атаковав позиции российских войск и гражданские объекты. Россия ответила зеркально.
Новости Касимова

Иван Бахилов встретился с жителями Елатьмы после обвала грунта у жилого дома

В рабочем посёлке Елатьма Касимовского округа произошёл обвал грунта у жилого дома. Глава администрации Иван Бахилов выехал на место, встретился с жителями и взял ситуацию под личный контроль. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье