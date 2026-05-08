Новости Касимова

Иван Бахилов встретился с жителями Елатьмы после обвала грунта у жилого дома

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В рабочем посёлке Елатьма Касимовского округа произошёл обвал грунта у жилого дома. Глава администрации Иван Бахилов выехал на место, встретился с жителями и взял ситуацию под личный контроль. 

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов лично контролирует ситуацию с обрушением грунта возле жилого дома в рабочем посёлке Елатьма. Об этом он написал в своих соцсетях.

Продолжение после рекламы

С наступлением тёплой погоды в округе началась активная фаза дорожного ремонта. Уже сейчас подрядчики занимаются ямочным и гарантийным ремонтом дорог. Скоро к работе подключатся бригады, которые выполнят капитальный ремонт.

Бахилов объехал все объекты, где уже задействована техника. Главное внимание он уделил двум вещам: качеству работ и соблюдению сроков.

Но день оказался напряжённым не только из-за плановых задач. Первым пунктом стала Елатьма. Там случился обвал грунта. Ситуация требует срочных действий и грамотного подхода. Глава администрации встретился с людьми, которые живут в доме. Вместе обсудили масштаб проблемы, осмотрели участок и, что особенно важно, проговорили меры безопасности. Бахилов заверил: он будет лично контролировать развитие событий.

Завершился рабочий день в деревне Бельково. Там состоялась вечерняя встреча с местными жителями. Разговор получился откровенным. Люди поднимали разные темы: от благоустройства до бытовых нужд. Все замечания и предложения, по словам главы, администрация взяла в работу. Их будут прорабатывать профильные отделы.

Иван Бахилов подчеркнул: работа идёт по всем направлениям. Он поблагодарил жителей за активность и неравнодушие. Только совместными усилиями можно сделать округ лучше и безопаснее.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.
Новости России

Русскоязычные туристы устроили массовую оргию на пляже в Таиланде

Несколько пар русскоговорящих туристов устроили массовую оргию на пляже...
Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.

Темы

Общество

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России 7 мигрантов

Два человека – уроженцы стран Средней Азии и Закавказья, ранее были осуждены за управление автотранспортом в состоянии опьянения и кражу.
Политика

Коц задал важный вопрос про отношения с Латвией

И мы хоть раз вызывали их посла в МИД, чтобы вручить ему ноту протеста? Нам правда так нужно поддерживать их экономику?
Общество

Сотрудники РНПК накануне Дня Победы провели субботник на могиле героев-лётчиков в Рязани 

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании убрали территорию у памятника летчикам, погибшим в бою с фашистами в 1941-м. Традиция наводить порядок у обелиска повторяется каждый год накануне 9 Мая.
Общество

Рязанцам напомнили об ограничениях с 6 по 26 мая

Впереди выходные, время прогулок, дачных радостей и активного отдыха на природе. И очень велика угроза возникновения пожаров. 
Политика

Спецпоезд с вагонами прикрытия попал под удар ВС РФ

Накануне перемирия российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Особое внимание экспертов привлёк обстрел поезда в Николаеве. Причина — упоминание «вагонов-прикрытия», которые используют только для охраны важных персон.
Общество

Частица Вечного огня доставлена в Рязанскую область

Акция стартовала у стен Кремля у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Оттуда лампаду с частицей Вечного огня доставили в наш регион.
Происшествия

Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе М-5 в Шиловском районе

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
Культура и события

В Рязани впервые проходит эногастрономический фестиваль «Градусы»

Хедлайнером события станет линейка вин «Небо России», созданная в коллаборации с фестивалем воздухоплавания и винодельнями Крыма рязанками Оксаной Труниной и Юлией Машковой.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье