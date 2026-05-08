Иван Бахилов встретился с жителями Елатьмы после обвала грунта у жилого дома

В рабочем посёлке Елатьма Касимовского округа произошёл обвал грунта у жилого дома. Глава администрации Иван Бахилов выехал на место, встретился с жителями и взял ситуацию под личный контроль.

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов лично контролирует ситуацию с обрушением грунта возле жилого дома в рабочем посёлке Елатьма. Об этом он написал в своих соцсетях.

Продолжение после рекламы

С наступлением тёплой погоды в округе началась активная фаза дорожного ремонта. Уже сейчас подрядчики занимаются ямочным и гарантийным ремонтом дорог. Скоро к работе подключатся бригады, которые выполнят капитальный ремонт.

Бахилов объехал все объекты, где уже задействована техника. Главное внимание он уделил двум вещам: качеству работ и соблюдению сроков.

Но день оказался напряжённым не только из-за плановых задач. Первым пунктом стала Елатьма. Там случился обвал грунта. Ситуация требует срочных действий и грамотного подхода. Глава администрации встретился с людьми, которые живут в доме. Вместе обсудили масштаб проблемы, осмотрели участок и, что особенно важно, проговорили меры безопасности. Бахилов заверил: он будет лично контролировать развитие событий.

Завершился рабочий день в деревне Бельково. Там состоялась вечерняя встреча с местными жителями. Разговор получился откровенным. Люди поднимали разные темы: от благоустройства до бытовых нужд. Все замечания и предложения, по словам главы, администрация взяла в работу. Их будут прорабатывать профильные отделы.

Иван Бахилов подчеркнул: работа идёт по всем направлениям. Он поблагодарил жителей за активность и неравнодушие. Только совместными усилиями можно сделать округ лучше и безопаснее.