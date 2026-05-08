Новые правила ЖКХ с мая изменят жизнь россиян

Алексей Самохин
С мая 2026 года россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут серьезные перемены в квитанциях ЖКХ. Пропустили поверку счетчика воды? Готовьтесь платить по тройному тарифу. Живете вчетвером, а прописан один? Вам доначислят по факту. Зато «мертвые души» теперь можно выписать без суда.

Весной 2026 года в России заработали новые правила оплаты коммунальных услуг. Они затронули миллионы собственников жилья. Изменения коснулись учета ресурсов, проверки приборов и регистрации жильцов. Что именно поменялось и как избежать неожиданных расходов.

Забыли поверку? Заплатите втройне

Главное нововведение касается дисциплины использования счетчиков. Если владелец квартиры пропустил срок поверки прибора учета воды, газа или электричества, управляющая компания получает право перевести его на нормативную систему расчета. Вместо реальных показаний начнут применять стандартные нормы потребления. Сумма в квитанции вырастет.

Юлия Коваленко, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала NEWS.ru: размер переплаты зависит от числа официально зарегистрированных в квартире людей. Даже если человек реально не живет по адресу, его учтут при расчете норматива.

Управляющие компании вправе применять повышающие коэффициенты. Для горячей воды, электричества и газа множитель составляет 1,5. То есть платить придется в полтора раза больше норматива. Для холодной воды наказание ужесточили. Коэффициент подняли до 3. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Перерасчет могут провести за последние три месяца.

Скрытые жильцы выходят из тени

Второе важное изменение касается так называемых резиновых квартир. Ресурсоснабжающие организации и УК теперь могут ориентироваться не только на прописку, но и на фактическое число проживающих.

Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет: поставщики услуг получили право провести сверку данных. Если выяснится, что в квартире живет людей больше, чем зарегистрировано официально, сумму в квитанциях доначислят по реальному количеству жильцов.

Для семей, где прописан один человек, а фактически проживают трое, это изменение станет веским поводом легализовать ситуацию. Иначе платежи вырастут.

Выписка без суда стала реальностью

Законодатели упростили процедуру для добросовестных собственников, которые не могут выписать давно не живущих родственников. Раньше почти всегда приходилось идти в суд. Теперь все проще.

Ольга Борисова объясняет: можно снять с регистрационного учета гражданина, который отсутствует в квартире больше года. В качестве доказательств подойдут показания соседей или акты управляющей компании. Они должны подтвердить, что человек не проживает по адресу. С заявлением и документами нужно обратиться в МВД или МФЦ. Процедура добровольной выписки при этом не изменилась.

Сроки оплаты стали едиными

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу единые правила оплаты ЖКУ. Раньше каждый регион устанавливал собственные сроки доставки квитанций и даты платежей. Жители Краснодара и Новосибирска жили по разным правилам. Теперь требования стали одинаковыми для всей страны.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны доставлять квитанции не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Предельный срок оплаты наступает не раньше 15-го числа. Получив квитанцию до 5-го числа, собственник имеет минимум 10 дней на оплату без риска пени.

Эксперты советуют немедленно проверить актуальность поверки счетчиков и внимательно изучить список зарегистрированных в квартире лиц. Эти простые действия помогут избежать неожиданно завышенных квитанций.

