За ночь над РФ уничтожено 264 БПЛА, часть над Рязанской областью

В ночь на 8 мая системы ПВО России отбили масштабную атаку беспилотников. С полуночи до семи утра по московскому времени сбили 264 украинских дрона над 15 регионами страны и Чёрным морем. В числе регионов — Рязанская область.

География ударов впечатляет — от Крыма до Татарстана. Дроны зафиксировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульной, Ульяновской и Ярославской областями. Атаке подверглись Краснодарский край, Крым, Татарстан и Московский регион. Часть беспилотников перехватили над Азовским и Чёрным морями.

Информация от губернатора Рязанской области Павла Малкова о последствиях атаки на земле ожидается в ближайшее время.