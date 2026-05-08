Экология, природа, животные

Экологический рязанский альянс высказался о работах в ЦПКиО

Алексей Самохин
Экологический рязанский альянс (ЭРА) на своей странице ВКонтакте рассказал об итогах визита общественников в ЦПКиО. Встреча была инициирована экологическим советом при губернаторе Павла Малкове. От ЭРА в ней принял участие Евгений Рыбаков. 

Участники задавали вопросы о судьбе парка после масштабного благоустройства. Например, превратится ли парк в ярмарку? Ответ такой — ярмарка будет проводиться в зоне Зелёного театра, там же, где и сейчас.

В парке строится парковка для посетителей, она рассчитана на 81 автомобиль. 

Строители по санитарным соображениям вырубили 5 карельских берёз, 6 остались. Экологи также высказались о спиленных огромных тополях — «видно по спилу, действительно, что они поражены гнилью».

«Дубы всех возрастов обещают не трогать ни при каком раскладе! Посмотрим», — говорится в сообщении ЭРА. — Конечно, пока всё-таки это всё выглядит, как строительная площадка, но, в целом, уже где-то начали выравнивать почву под посадку газона и деревьев. На следующей неделе должны начать посадку новых деревьев. Подрядчики сетуют на стремительную весну и сжатые сроки посадки».

Экологи также выразили надежду, что при работе учтут замечания общественности и не оставят без ответа вопросы жителей Рязани в соцсетях. 

