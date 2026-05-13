Происшествия

Рязанский предприниматель подозревается в налоговом преступлении на 30 миллионов рублей

Анастасия Мериакри
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, руководитель одного из рязанских предприятий, специализирующегося на обработке металлических изделий, вступил в сговор с другими лицами. В период с января 2021 по декабрь 2023 года они оформили фиктивные сделки по приобретению товаров у нескольких коммерческих организаций, которые в действительности эти товары не поставляли.

Используя подложные документы, подозреваемый представил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. В результате таких действий предприятие не исчислило и не уплатило налоги на общую сумму около 30 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Управления ФНС России по Рязанской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры для возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации.

