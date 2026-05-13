Рязанский предприниматель подозревается в налоговом преступлении на 30 миллионов рублей

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, руководитель одного из рязанских предприятий, специализирующегося на обработке металлических изделий, вступил в сговор с другими лицами. В период с января 2021 по декабрь 2023 года они оформили фиктивные сделки по приобретению товаров у нескольких коммерческих организаций, которые в действительности эти товары не поставляли.

Используя подложные документы, подозреваемый представил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. В результате таких действий предприятие не исчислило и не уплатило налоги на общую сумму около 30 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Управления ФНС России по Рязанской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры для возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации.