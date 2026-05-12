В Рязани на улице Гоголя более недели не могут засыпать опасную траншею

В Рязани уже более недели по адресу: улица Гоголя, дом 4, брошена раскопанная и неогороженная траншея, представляющая опасность для автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщается в группе «ПУВР» ВКонтакте.

По словам водителей, изначально траншея была лишь присыпана щебнем, который из-за дождей размыло потоками воды. В результате образовался глубокий котлован. Дорожные знаки, предупреждающие об опасности, отсутствуют.

Один из водителей, попавший в эту ловушку, поделился в социальных сетях:

«Водителю встречной полосы повезло больше, чем мне. Я съехал немного левее и замял пороги! На вызов ГИБДД времени не было». Продолжение после рекламы

Автор поста просит привлечь к ответственности службы, ответственные за проведение работ и благоустройство территории. Он призывает ГИБДД обратить внимание на опасный участок.