В Рязани до конца сентября обновят дорожную разметку на 47 улицах

В Рязани активно ведутся работы по обновлению дорожной разметки на городских улицах. Как сообщил глава администрации города Борис Ясинкий, основной объём работ выполняется в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время в городе работают три бригады дорожников. Для нанесения разметки используются современные материалы — горячий и холодный пластик, которые отличаются высокой стойкостью и долговечностью.

Однако погодные условия вносят свои коррективы в график. Из-за дождя работы приходится временно приостанавливать, но как только дороги просыхают, специалисты немедленно возвращаются на объекты.

В этом сезоне планируется обновить разметку на 47 улицах города и 44 участках рядом со школами. На данный момент уже завершены работы на Первомайском проспекте, улицах Соборная и Ленина. Если погода позволит, в ближайшие дни разметка будет нанесена и на улице Дзержинского.

Все работы в зонах, прилегающих к учебным заведениям, планируется завершить к 1 сентября, а полное обновление дорожной разметки в Рязани должно быть завершено к 30 сентября.