Рязанский вокалист Иван Коняхин снял клип на авторскую песню ко Дню Победы

Рязанский вокалист Иван Коняхин подготовил уникальный подарок всем россиянам ко Дню Победы. Собственными силами исполнитель снял клип, объединяющий подвиги героев прошлого, настоящего и будущего, на песню «Помолимся страной за Вас». Автор стихов и музыки — Татьяна Штрукина.
Иван Коняхин — выдающийся рязанский хоровой вокалист, работник Рязанского Дворца Культуры и Искусства. Сольную карьеру он начал недавно. Исполняя песни единолично, вне коллективов, на различных мероприятиях города, Иван решил развиваться в том числе и в этом направлении, а также съёмке клипов. Первый из них, на песню «Белый снег», был опубликован в соцсетях 27 февраля.
Задел же на новое творение появился спонтанно. Автор лирики «Помолимся страной за Вас», Татьяна Штрукина, сама обратила внимание на солиста и предложила исполнить песню на её стихи. Иван с энтузиазмом принял предложение.
Съёмки проходили несколько дней в разных локациях Рязани и Москвы — на Красной площади, в музее СВО, Рязанском Кремле, студии звукозаписи и на просторах Рязанского края. Результатом такой масштабной работы стал пропитанный патриотизмом клип, в котором сошлись память и благодарность, единство русского народа сквозь века, вера и надежда.
