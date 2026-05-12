Общество

Рязанский вокалист Иван Коняхин снял клип на авторскую песню ко Дню Победы

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанский вокалист Иван Коняхин подготовил уникальный подарок всем россиянам ко Дню Победы. Собственными силами исполнитель снял клип, объединяющий подвиги героев прошлого, настоящего и будущего, на песню «Помолимся страной за Вас». Автор стихов и музыки — Татьяна Штрукина.

Иван Коняхин — выдающийся рязанский хоровой вокалист, работник Рязанского Дворца Культуры и Искусства. Сольную карьеру он начал недавно. Исполняя песни единолично, вне коллективов, на различных мероприятиях города, Иван решил развиваться в том числе и в этом направлении, а также съёмке клипов. Первый из них, на песню «Белый снег», был опубликован в соцсетях 27 февраля.

«С музыкой связана вся моя жизнь», — говорит Иван.

Продолжение после рекламы

Задел же на новое творение появился спонтанно. Автор лирики «Помолимся страной за Вас», Татьяна Штрукина, сама обратила внимание на солиста и предложила исполнить песню на её стихи. Иван с энтузиазмом принял предложение.

«Для меня эта песня нечто личное, так как я и сам служил в ВДВ… А мой брат сейчас находится в зоне СВО. Супруга написала сценарий, и мы продумали концепцию съёмки. Поставили перед собой цель снять клип-историю… Я, вспомнив армейские будни, надел форму, а супруга, вооружившись камерой телефона, стала моим режиссёром, и мы начали творить».

Съёмки проходили несколько дней в разных локациях Рязани и Москвы — на Красной площади, в музее СВО, Рязанском Кремле, студии звукозаписи и на просторах Рязанского края. Результатом такой масштабной работы стал пропитанный патриотизмом клип, в котором сошлись память и благодарность, единство русского народа сквозь века, вера и надежда.

«Тем, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня стоит на страже мира и безопасности нашей страны… Очень приятно видеть, что наша работа нашла отклик у людей».

Возрастное ограничение 6+.

Популярные материалы

Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Политика

Аналитик Кнутов объяснил подоплеку слов Путина о скором завершении СВО

Путин дал понять: СВО подходит к концу. Но военный аналитик Юрий Кнутов уверен — без реальных побед на поле боя мирный договор с Украиной останется фантастикой. Тактическое ядерное оружие может стать инструментом, который заставит Запад поверить в российскую решимость.
Новости России

Раскрыты детали смерти правнучки Ленина Елены Ульяновой

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова могла умереть после...
Новости России

В Волгограде девушки устроили развратное шоу в День Победы

Две девушки устроили развратные танцы в одном из баров...
Происшествия

Шесть смертельно опасных участков назвали на трассах Рязанской области

Участки, где чаще всего происходят ДТП, назвали в Рязани и в шести районах области.

Темы

Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело о задержках зарплаты в медицинском центре Рязани

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, потребовал подготовить доклад по уголовному делу, связанному с невыплатой заработной платы сотрудникам медицинского центра в Рязани.
Общество

Детскую площадку на Рязанской ВДНХ закрыли до конца мая

В связи с плановыми работами по техническому обслуживанию на территории ВДНХ в Рязани временно закрыта одна из детских площадок.
Происшествия

В Клепиковском районе мошенники обманули школьника и похитили деньги у его матери

В отдел МВД России «Клепиковский» обратилась 50-летняя местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенников. С её банковской карты были списаны 27 тысяч рублей.
Общество

В Рязанском районе прокуратура добилась ликвидации свалки на кладбище

Прокуратура Рязанского района провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о загрязнении кладбища в селе Болошнево.
Общество

В Рязани произошло отключение электроэнергии в районах Недостоево и Семчино

В Рязани 12 мая в 14:38 произошло отключение электроэнергии для потребителей на нескольких улицах города. Причиной стало технологическое нарушение в электросетях.
Общество

В Рязанской области суд признал отцовство за погибшим участником СВО по иску матери подростка

В прокуратуру Кадомского района обратилась мать 16-летнего подростка с просьбой о помощи в установлении факта отцовства за её сыном, который родился в результате отношений с погибшим участником специальной военной операции.
Погода

В Рязанской области 13 мая будет до +24°С и кратковременные дожди

В Рязанской области в среду, 13 мая, возможны кратковременные осадки и туман в утренние часы. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
Общество

Владислав Третьяк передал юным скопинским спортсменам открытки с автографом

В Скопине в малом зале ДК им. Ленина собрались юные спортсмены, чтобы поговорить о спорте, больших победах и, конечно, о будущем хоккея в родном городе.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье