Рязанский вокалист Иван Коняхин снял клип на авторскую песню ко Дню Победы

Рязанский вокалист Иван Коняхин подготовил уникальный подарок всем россиянам ко Дню Победы. Собственными силами исполнитель снял клип, объединяющий подвиги героев прошлого, настоящего и будущего, на песню «Помолимся страной за Вас». Автор стихов и музыки — Татьяна Штрукина.

Иван Коняхин — выдающийся рязанский хоровой вокалист, работник Рязанского Дворца Культуры и Искусства. Сольную карьеру он начал недавно. Исполняя песни единолично, вне коллективов, на различных мероприятиях города, Иван решил развиваться в том числе и в этом направлении, а также съёмке клипов. Первый из них, на песню «Белый снег», был опубликован в соцсетях 27 февраля.

«С музыкой связана вся моя жизнь», — говорит Иван.

Задел же на новое творение появился спонтанно. Автор лирики «Помолимся страной за Вас», Татьяна Штрукина, сама обратила внимание на солиста и предложила исполнить песню на её стихи. Иван с энтузиазмом принял предложение.

«Для меня эта песня нечто личное, так как я и сам служил в ВДВ… А мой брат сейчас находится в зоне СВО. Супруга написала сценарий, и мы продумали концепцию съёмки. Поставили перед собой цель снять клип-историю… Я, вспомнив армейские будни, надел форму, а супруга, вооружившись камерой телефона, стала моим режиссёром, и мы начали творить».

Съёмки проходили несколько дней в разных локациях Рязани и Москвы — на Красной площади, в музее СВО, Рязанском Кремле, студии звукозаписи и на просторах Рязанского края. Результатом такой масштабной работы стал пропитанный патриотизмом клип, в котором сошлись память и благодарность, единство русского народа сквозь века, вера и надежда.

«Тем, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня стоит на страже мира и безопасности нашей страны… Очень приятно видеть, что наша работа нашла отклик у людей».

Возрастное ограничение 6+.