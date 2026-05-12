В Рязанской области суд признал отцовство за погибшим участником СВО по иску матери подростка

В прокуратуру Кадомского района обратилась мать 16-летнего подростка с просьбой о помощи в установлении факта отцовства за её сыном, который родился в результате отношений с погибшим участником специальной военной операции. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

С 2008 года заявительница состояла в близких отношениях с погибшим, однако на момент рождения ребенка они не состояли в зарегистрированном браке, и запись об отцовстве отсутствовала. Установление факта признания отцовства необходимо для внесения изменений в свидетельство о рождении, а также для получения несовершеннолетним выплат и льгот, положенных детям погибших участников СВО.

Прокуратура района, рассмотрев обращение, направила в суд соответствующее заявление. Суд, в свою очередь, рассмотрел дело и удовлетворил его в полном объеме.

Решение суда еще не вступило в законную силу.