Политика
Политика

Аналитик Кнутов объяснил подоплеку слов Путина о скором завершении СВО

Алексей Самохин
Путин дал понять: СВО подходит к концу. Но военный аналитик Юрий Кнутов уверен — без реальных побед на поле боя мирный договор с Украиной останется фантастикой. Тактическое ядерное оружие может стать инструментом, который заставит Запад поверить в российскую решимость.

9 мая на Красной площади Владимир Путин ответил на вопрос журналистов коротко и ёмко: «Думаю, дело идёт к завершению». Фраза, которая мгновенно разлетелась по заголовкам. Но что стоит за этими словами?

Юрий Кнутов, историк ПВО и военный эксперт, в разговоре с «МК» разложил ситуацию по полочкам. Да, мирный договор теоретически возможен. Да, США могут выступить посредниками. Но есть нюанс, который ломает всю конструкцию.

Цели спецоперации — демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус Украины — пока висят в воздухе. Украина может подписать бумагу о нерасширении НАТО, но британцы уже предложили альтернативу: военный блок из десяти европейских стран, включая Киев. Чисто европейский аналог НАТО, который формально не нарушит соглашение, но по сути станет тем же самым. Поэтому любой договор нужно выверять до запятой. Спешка здесь враг.

И главное — без убедительных побед на земле Россия не получит ничего. Кнутов не скрывает: это его личная позиция, она может быть ошибочной, но логика непробиваема.

Что значит «убедительная победа»? Освобождение всего Донбасса. Взятие Запорожья и Херсона — областных центров, которые уже записаны в Конституцию России. Это та планка, после которой разговор идёт с позиции силы, а не надежды.

Есть и внешний фактор. Европа скатывается в экономический кризис — это может заставить европейских политиков надавить на Киев. Но насколько реально это давление? Пока не ясно. Поэтому Кнутов не рискует утверждать, что договор уже в кармане.

А главное — где гарантии? Минск-1, Минск-2, Стамбульские соглашения — всё это обернулось фикцией. Путин 9 мая раскрыл деталь, которую до сих пор обсуждали в догадках: в 2022 году Макрон позвонил и попросил отвести войска от Киева. Россия отвела. Украина заявила — «мы их разгромили и прогнали». Другие версии плодились сами собой. Теперь картина ясна: Запад попросил, Россия поверила. Результат известен.

Доверять западным политикам снова? Кнутов прямо говорит — это рисковать повторением старых ошибок. Подпишешь, а потом тебя обманут в лицо. Без побед на земле СВО не закончить.

Сколько времени нужно? Всё зависит от того, как вести войну. Если продолжать в том же ключе — ограниченная операция, осторожные шаги — уйдут годы. Но если перейти на новый технологический уровень, применить новое оружие, включая тактическое ядерное для демонстративных ударов, которые покажут: Россия готова идти до конца — тогда всё пойдёт быстрее. Запад сейчас не верит в применение ядерного оружия. Именно эта уверенность подпитывает поддержку киевского режима, натравливает его на Россию, провоцирует затягивать войну.

На сколько затягивать? Европа выделила Украине 90 миллиардов евро. При расходе в 6 миллиардов в месяц — это полтора года боевых действий. 15 месяцев, если не экономить. За это время Европа успеет перестроить экономику, реформировать армии НАТО, подготовиться к более жёсткому конфликту. Ждать — значит дать противнику время набрать силу. А потом столкнуться с ещё большими потерями и ещё более ожесточённым сопротивлением.

