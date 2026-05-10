Синоптики «отменили» аномальную жару: каким будет начало лета в Центральной России

Точные предсказания о каких-либо погодных аномалиях возможны лишь на три дня вперёд. Так что уверенно обещать аномальную июньскую жару пока никто не может. Об этом РИА Новости заявила Людмила Паршина, ведущий специалист Гидрометцентра.

До этого многие издания растиражировали версию: дескать, июнь в России выдастся крайне жарким, а кое-где температура перекроет норму на четыре-пять градусов.

«Только ближе к июню станет понятно, какая температура ожидается в первый месяц лета. А прогнозы по аномалиям даются на трое суток до самих событий. Поэтому сейчас категорически утверждать, что в июне точно будет аномальная жара, нельзя», — пояснила Паршина.

Согласно официальной предварительной информации от Гидрометцентра, средняя температура июня ожидается выше климатической нормы лишь на один градус. И то превышения будут не везде.

Паршина уточнила, что на один градус выше обычного средняя месячная температура в июне вероятна в регионах Северо-Западного и Приволжского округов, на Урале и на северо-западе Красноярского края». А вот центральная часть России, включая Москву, по предварительным данным, серьёзных отклонений от нормы в июне не увидит.