Профессор раскрыла, что творится с зубами, если чистить их один раз в день

Валерия Мединская
Даже после тщательной чистки зубов бактерии во рту возвращаются к опасной концентрации уже через 4–6 часов. Так что чистить зубы раз в сутки — явно мало и даже опасно. Эту информацию РИА Новости подтвердила Елена Тё, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук и глава кафедры терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медуниверситета Минздрава России.

Отвечая на вопрос, допустима ли однократная чистка зубов в день, она ответила:

«Нет. Категорически не советую. Налёт на зубах — это отнюдь не просто остатки еды. Это липкая биоплёнка, кишащая миллиардами бактерий. Они плодятся с бешеной скоростью. Спустя 4–6 часов после гигиены их колонии восстанавливаются до уровня, который уже несёт угрозу. А к 12 часам (то есть к вечеру, если вы пропустили утреннюю чистку) эти бактерии уже вовсю выделяют кислоту, разъедающую эмаль».

По словам профессора, если ограничиваться одной чисткой в сутки, 16 часов из 24-х зубы находятся в агрессивной среде под толщей бактерий и кислоты. А это прямой путь к кариесу и гингивиту (воспалению дёсен).

Врач привела понятную параллель:

«Сравните с мытьём рук. Вы же не моете их раз в день, прямо перед сном, если в течение дня ели, возились в огороде или брали в руки деньги? Зубы — столь же загрязняемая поверхность, только гораздо более ранимая. Дважды в день — утром и вечером — вот настоящий научно подкреплённый минимум для того, чтобы сохранить зубы здоровыми».

