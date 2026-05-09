Илья из Екатеринбурга и Захира из Тывы сыграли свадьбу в рязанском загсе

Рязанский загс продолжает делиться историями любви рязанских молодожёнов. На этот раз руководитель главного управления ЗАГС по Рязанской области рассказала об Илье и Захире.
Илья родом из Екатеринбурге, а Захира родилась в Тыве. Они познакомились в 2023 году во время подготовки к параду. Не случайно выбрали Рязань — Захира учится здесь вузе.
Свадьбу молодые люди сыграли накануне Дня Победы, 8 мая.
— Наши героические предки и сражались за то , чтобы жизнь продолжалась, создавались семьи, рождались дети. С Днём Победы! Счастья молодожёнам и всем жителям нашей великой страны! — написала в посте Елена Сорокина.