Почти забытая книга организовавшего восстание в Бухенвальде рязанца получила вторую жизнь

В Рязани была переиздана автобиографическая повесть «В подполье Бухенвальда» писателя Рязани Валентина Васильевича Логунова (14.11.1914-28.12.1978). Это был грантовый проект, который реализовала Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина и библиотечное сообщество.

Хоть и родился Логунов в Москве, но практически вся его жизнь была связана с Рязанью. В 1940 учился в Пехотном училище по подготовке средних командиров запаса (ныне это прославленное десантное училище). В июле 1941 был назначен командиром пулеметной роты, за отбитую атаку противника был представлен к «Медали за Отвагу». Затем стал командиром взвода полковой разведки и представлен к ордену«Красная звезда» и ордену «Боевое Красное знамя». А будучи уже начальником штаба стрелкового батальона в звании старшего лейтенанта еще раз представлен к ордену «Красная звезда». Всего у Логунова двенадцать правительственных наград, судя по материалам, которые хранятся в Библиотеке имени Горького.

И как сложилась бы его судьба на фронте, если бы не контузия и окружение осенью 1941 года? Он мог бы стать большим генералом или умереть в первом же бою. Но ему суждено было пройти по другим дорогам войны, а позже написать правду о своей жизни. Чтобы мы ее узнали в художественном осмыслении.

Книга была издана два раза: в 1961 и 1963 годах. И все. До сегодняшнего времени практически была забыта. Только благодаря неравнодушным библиотекарям она снова нашла дорогу к людям.

Умение удивляться жизни, восхищаться людьми -это свойство настоящего творца, поэтому книга оставляет после ее прочтения светлое чувство победы добра над злом. Произведение сразу начинается с того, что Валентин Логунов попадает в Бухенвальд, где уже идет большая подпольная работа по подготовке восстания. А в конце мы узнаем, как его «ударный» батальон первым пойдет в атаку 11 апреля 1945 года.

Все фамилии в книге подлинные. Был такой Иван Смирнов и Сергей Котов. О них пишут книги, их именами гордятся на их малой родине земляки. А вот про Валентина Васильевича мало кто знает в Рязани. Эту несправедливость надо восстановить. От внука героя Владислава Дремачева мы узнали, что похоронен Валентин Логунов на Сысоевском кладбище. Жил Логунов улице Островского, надеемся, что там на доме номер 18 будет установлена мемориальная доска.

Сам Владислав 1974 года рождения. Носил тоже военную форму, он служил в МЧС. Но мало что знал о своем выдающемся дедушке. Валентин Логунов умер, когда Владику было всего 4 года. Но он помнит его доброту, и осталось письмо деда Валентина, которому было тогда 63 года, а Владику 3. В письме Валентин Васильевич сетует, что два мужика — дед и внук тяжело переживают развод родителей мальчика. Это письмо сохранилось, оно написано от руки. Вдумчивое, философское и трогательное, как настоящий рассказ.

Так сложилось, что Владик — родственник не кровный, бабушка имела еще брак до встречи с Валентином Логуновым. Поэтому от Минобороны внуку было отказано в получении информации о военной судьбе, орденах и медалях младшего лейтенанта Валентина Логунова, попавшего в машину фашистских лагерей. А там, где есть упоминание плена, секретные архивы простому человеку не по зубам.

Но сейчас за это дело взялись депутаты Госдумы. И появилась надежда, что все о фронтовой судьбе нашего рязанского писателя Валентина Логунова скоро мы узнаем. А из музейного комплекса Бухенвальда сразу же пришел ответ в библиотеку Есенина. Когда мы перевели эти бумаги, то поняли, что Логунов до Бухенвальда находился еще в семи лагерях.

К сожалению, Владиславу Дремачеву бабушка старалась ничего не рассказывать о жизни и подвигах деда. Нельзя было попадать в плен, все заслуги перед Родиной, которые человек до пленения совершал на полях сражений, теряли цену. Есть интересный факт о том, что некоторые узники Бухенвальда, сидевшие с Валентином Логуновым, до сих пор живы. Одному из них 100 лет, и мы нашли сведения о нем.

Но это большая поисковая работа, и мы напишем о ней отдельно.

Журналист Ирина Нечаева