В канун Дня Победы ВСУ запустили дроны на Рязанскую область

Российские силы ПВО отразили очередную атаку ВСУ на регионы России, в том числе на Рязанскую область. 8 мая, прямо в канун Дня Победы, над территорией страны уничтожили 44 украинских дрона.

В Минобороны сообщили, что атака продолжалась с 20:00 до 24:00. Количество перехваченных над нашим регионом БПЛА в оборонном ведомстве не указали.

Беспилотники также сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой областями. Работала ПВО в Подмосковье и над Азовским морем.

По данным РСЧС, в 4.22 9 мая угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили. Она была объявлена в 13:05 8 мая.