В Рязани озвучили материалы по делу главредов о вымогательстве

В Рязани 7 мая прошло заседание суда по делу, в котором проходят в качестве обвиняемых трое журналистов: экс-редактор «Новой газеты — Рязанский выпуск» Алексей Фролов, бывший журналист Наталья Смольянинова и редактор «Вида Сбоку» Константин Смирнов. Начали озвучивать материалы — то, на чем строится обвинение.

Напомним, первое заседание состоялось еще 29 апреля — тогда предстояло прокомментировать обвинение. Напомним, троих журналистов обвиняют в вымогательстве в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, они требовали у бывшего тогда главой регионального фонда капремонта Алексея Роготовского денег — в противном случае обещали публиковать про него негативные статьи. Согласно данным правоохранителей, Смирнов просил 300 000 рублей; Фролов предлагал «абонемент» на год по 100 000 рублей в месяц (итого 1 200 000 рублей); Смольянинова договаривалась, посредничала и имела долю.

29 апреля Фролов воспользовался правом отказаться от комментария по обвинению; Смольянинова пояснила, что вины не признает, а обвинение ей не понятно. Смирнов вину также не признал и пытался тут же перейти к комментированию доказательств. Ему было сделано несколько замечаний с просьбой говорить по сути вопроса и вынесено предостережение об удалении из зала суда.
В частности, Смирнов в очередной раз озвучил и свою позицию, что его якобы задержали из-за политической кампании, которую он вел, хотя уже не раз озвучивалось, что началась она уже после истории с Роготовским. Как ранее поясняли силовики, сразу задерживать Смирнова не стали, чтобы не спугнуть других фигурантов дела, которые шли по той же схеме — негатив или деньги. Также Смирнов сказал, что «нет переданных денег, нет видео с передачей денег».

Между тем, когда 7 мая сторона обвинения начала озвучивать доказательства в суде, в очередной раз подтвердилось, что видео есть. Согласно озвученным в суде данным, следствие располагает записью встречи, которая прошла в конце октября в одном из кафе Рязани. На ней были Смирнов с Роготовским. Сама запись пока не демонстрировалась, но приводится описание, в том числе следующего момента: Роготовский «расстегивает находящееся в его руках портмоне, достает из него предметы, похожие на денежные купюры, и передает их Смирнову К.М.». Затем сторона обвинения описывает находящиеся в деле чеки — спустя несколько дней после встречи Смирнов делает несколько крупных покупок. Так, он обзавелся варочной панелью и электродуховкой бежевого цвета; купил мягкие стулья на кухню, обновил межкомнатные двери и остеклил балкон. По данным следствия, на это и ушли полученные от Роготовского за «блок на негатив» деньги.

7 мая прозвучала только часть списка того, чем располагает следствие — следующая часть будет представлена 14 мая.

