В Рязани водрузили Знамя Победы на жилой комплекс

В преддверии Дня Победы ГК «Зеленый сад — наш дом» провела памятную акцию: на крыше жилого комплекса «Айтауэр» на Московском шоссе было торжественно установлено Знамя Победы — символ героизма и мужества советского народа в Великой Отечественной войне.

Мероприятие стало частью патриотической инициативы компании, направленной на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу предков у новых поколений.

«Важно, чтобы символы Победы были не только в музеях и на парадах, но и рядом с нами, в наших дворах и на улицах. Это помогает сохранить живую связь времен и передать правду о войне будущим поколениям», – прокомментировало руководство компании.

Установка знамени — это не только дань уважения ветеранам, но и напоминание о ценности мира, ради которого были принесены огромные жертвы.

Фото: ГК «Зелёный сад — наш дом»

ГК «Зелёный сад — наш дом» с особым уважением относится к празднованию Дня Великой Победы. Компания сотрудничает с поисковыми движениями, активно помогает в организации экспедиций. Например, в 2021 году состоялись две операции по поиску останков летных экипажей, разбившихся во время боевых заданий в разных районах Рязанской области. В 2010 году была изготовлена самая большая в России георгиевская лента длиной 81 м и шириной 7 м, которую взвод курсантов пронёс по центральной улице города под звуки победных маршей 1945 года. В 2019 году по инициативе компании «Зелёный сад — наш дом» в Рязани впервые прошел Марафон флагов городов-героев. К 9 мая в город прибыли делегации шести из тринадцати городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новороссийска, Бреста и Тулы. В рамках Парада Победы курсанты рязанских военных вузов пронесли от пл. Победы до пл. Ленина огромные полотнища флагов тринадцати городов-героев.