Общество

В Рязани водрузили Знамя Победы на жилой комплекс

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В преддверии Дня Победы ГК «Зеленый сад — наш дом» провела памятную акцию: на крыше жилого комплекса «Айтауэр» на Московском шоссе было торжественно установлено Знамя Победы — символ героизма и мужества советского народа в Великой Отечественной войне.

Мероприятие стало частью патриотической инициативы компании, направленной на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу предков у новых поколений.

«Важно, чтобы символы Победы были не только в музеях и на парадах, но и рядом с нами, в наших дворах и на улицах. Это помогает сохранить живую связь времен и передать правду о войне будущим поколениям», – прокомментировало руководство компании.

Продолжение после рекламы

Установка знамени — это не только дань уважения ветеранам, но и напоминание о ценности мира, ради которого были принесены огромные жертвы.

Фото: ГК «Зелёный сад — наш дом»

ГК «Зелёный сад — наш дом» с особым уважением относится к празднованию Дня Великой Победы. Компания сотрудничает с поисковыми движениями, активно помогает в организации экспедиций. Например, в 2021 году состоялись две операции по поиску останков летных экипажей, разбившихся во время боевых заданий в разных районах Рязанской области. В 2010 году была изготовлена самая большая в России георгиевская лента длиной 81 м и шириной 7 м, которую взвод курсантов пронёс по центральной улице города под звуки победных маршей 1945 года. В 2019 году по инициативе компании «Зелёный сад — наш дом» в Рязани впервые прошел Марафон флагов городов-героев. К 9 мая в город прибыли делегации шести из тринадцати городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новороссийска, Бреста и Тулы. В рамках Парада Победы курсанты рязанских военных вузов пронесли от пл. Победы до пл. Ленина огромные полотнища флагов тринадцати городов-героев.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости кино и ТВ

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные. 
Общество

В Рязани начали строить научно-исследовательский центр

Строительство научно-исследовательского центра начинается в Рязани на улице Гагарина, участок 13. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области. 
Новости мира

Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне остается крайне напряженной. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с Life.ru заявил, что дым от огня представляет опасность не только для Украины, но и для соседних стран Европы.
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.

Темы

Армия и СВО

В канун Дня Победы ВСУ запустили дроны на Рязанскую область

БПЛА сбивали над регионами России с 20:00 до 24:00 8 мая.
Общество

Почти забытая книга организовавшего восстание в Бухенвальде рязанца получила вторую жизнь

Книга Валентина Логунова была издана два раза: в 1961 и 1963 годах. Только благодаря неравнодушным библиотекарям она снова нашла дорогу к людям.
Происшествия

В Рязани озвучили материалы по делу главредов о вымогательстве

На заседании суда представили содержание видо встречи, на которой передавались деньги.
Происшествия

В строящемся ЖК на Куйбышевском шоссе произошёл пожар

7 мая над строящимся жилым комплексом на Куйбышевском шоссе...
Спорт

Скандалы из-за еды и регулярные обновки: фигуристка Трусова показала, как живёт её 9-месячный сын

Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова, продолжает...
Все события Рязани и области

Рязанской области выделили 19,5 млн рублей на системы мониторинга глюкозы для беременных

Деньги поступят в регион в виде субсидий.
Общество

Вкус, который привлекает: Рязанская область представила гастрономическую карту региона

Регион запускает проект «Гастрономическое наследие Рязанского края». Его цель — не просто накормить, а рассказать историю земли через еду.
Общество

Рязанцы до 12 июня могут проголосовать за благоустройство территорий

В Рязанской области в голосовании представлено 97 территорий в 25 населённых пунктах.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье