Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне остается крайне напряженной. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с Life.ru заявил, что дым от огня представляет опасность не только для Украины, но и для соседних стран Европы.

По его словам, во время горения в воздух поднимаются радиоактивные частицы, а их концентрация возрастает в сотни раз. Даже при тлении показатели остаются высокими. Никулин считает, что в отдельных местах уровень загрязнения приближается к значениям, которые фиксировали после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Эксперт также заявил, что ветер уносит радиоактивный дым в сторону европейских государств. В качестве примера он напомнил о пожарах 2024 года, после которых в Норвегии зафиксировали рост концентрации стронция и цезия. Как пояснил собеседник издания, последствия затронули и Германию. Там, по его словам, уничтожили около трех тысяч кабанов, мясо которых оказалось непригодным для употребления из-за повышенного содержания радиации. После выпадения осадков опасные вещества оседают в почве, а животные получают заражение вместе с желудями и другой пищей.

Никулин резко раскритиковал действия украинской стороны вокруг объектов атомной энергетики. Он упомянул Чернобыльскую, Запорожскую и Курскую АЭС, заявив, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям.

Эксперт отметил, что человек не способен сразу почувствовать воздействие радиации. Определить уровень заражения можно только специальными приборами. При этом опасные вещества постепенно накапливаются в организме и со временем способны спровоцировать тяжелые заболевания.

В качестве примера Никулин привел применение НАТО снарядов с обедненным ураном в Югославии и Ираке. По его словам, спустя годы после этих событий у тысяч людей выявили онкологические заболевания.

«Такие действия не проходят без последствий», — заключил эксперт.