В Рязанской области умер ветеран ВОВ Алексей Карпушкин

В селе Тимошкино Шиловского района Рязанской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Семёнович Карпушкин. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает в группе местной администрации ВКонтакте.

21 февраля Алексею Семёновичу исполнилось 95 лет. Он — уроженец села Тимошкино. В 1943 году подростком начал работать в колхозе, в полеводческой бригаде №13, трудился на быках во время посевной и уборочной кампаний, работал в лесу.

С 1951 по 1953 гг. служил в Советской Армии, участвовал в боевых операциях против националистического подполья на Западной Украине. Демобилизовался сержантом.

За участие в боях награждён медалью «Участнику Великой Отечественной войны» (признан участником ВОВ в 2015 г.).

После службы вернулся домой и работал в Шиловском районе.

Отпевание пройдёт 9 мая в Преображенском храме р.п. Шилово на ул. Липаткина в 11.00. Похороны пройдут на кладбище села Тимошкино.